Teknoloji STM "hacker"ları buluşturacak
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STM "hacker"ları buluşturacak

STM'nin geleneksel hale gelen siber güvenlik etkinliği "Bayrağı Yakala" yarışmasında "beyaz şapkalı hacker"lar hünerlerini sergileyecek.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin en önemli siber güvenlik etkinliklerinden CTF, kamu, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin en önemli siber güvenlik etkinliklerinden CTF, kamu, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek siber güvenlik etkinliği "Capture The Flag-CTF" (Bayrağı Yakala) yarışması "beyaz şapkalı hacker"ları bir araya getirecek.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli siber güvenlik etkinliklerinden CTF, kamu, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte yarışmacılar siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleriyle ele geçirmek için birbirleriyle mücadele edecek.

Yarışma bu yıl ilk kez, iki aşamalı olarak planlandı. 28-29 Eylül'de ilk aşama katılımcı sayısı sınırlaması olmadan internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Birinci aşama sonrası en başarılı 45 takım arasına girenler 31 Ekim'de Ankara'da yapılacak offline final yarışmasına katılmaya hak kazanacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, siber güvenlik alanında yenilikçi faaliyetleriyle öne çıkan STM'nin farkındalık yaratmak ve insan kaynağı geliştirmek amacıyla düzenlediği yarışma bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerin her yıl ilgi odağı oluyor.

Yoğun ilginin beklendiği yarışmada birinci olan beyaz şapkalı hacker takımına 20 bin lira, ikinci olan takıma 15 bin lira ve üçüncü olan takıma 10 bin lira ödül verilecek.

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