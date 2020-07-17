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Teknoloji Twitter, tarihçi Ahmet Anapalının hesabını gerekçe göstermeden sınırlandırdı
SOSYAL MEDYA

Twitter, tarihçi Ahmet Anapalı'nın hesabını gerekçe göstermeden sınırlandırdı

Tarihçi Ahmet Anapalı'nın hesabı hiçbir gerekçe gösterilmeden Twitter tarafından sınırlandırdı. Anapalı ise sınırlandırmanın Ayasofya paylaşımlarından sonra geldiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihçi Ahmet Anapalı
Tarihçi Ahmet Anapalı

Twitter'da 82 bine yakın takipçisi olan Ahmet Anapalı'nın hesabı hiçbir gerekçe gösterilmeden sınırlandırıldı. Anapalı'nın takipçilerine Ayasofya'nın tarihi hakkında bilgilendirmelerde yaptığı biliniyordu.

  • Tarihçi Anapalı konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu sınırlandırmanın tam Ayasofya hakkında paylaştığı içeriklerden sonra geldiğini belirtti.

Hesap gerekçe gösterilmeden sınırlandırıldı.

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ABD'de 2 milyon kişi Twitter'ı bırakıp Parler'a geçti

Twitter'ın bu keyfekeder sınırlandırmaları ABD'de de gündem olmuştu. Başkan Trump ve ona yakın ideolojiye sahip kişiler de hesaplarını Parler'a taşımıştı. Yeni platform ise kısa sürede 2 milyona yakın kullanıcıya ulaştı.

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