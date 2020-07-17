Twitter, tarihçi Ahmet Anapalı'nın hesabını gerekçe göstermeden sınırlandırdı

Twitter'da 82 bine yakın takipçisi olan Ahmet Anapalı'nın hesabı hiçbir gerekçe gösterilmeden sınırlandırıldı. Anapalı'nın takipçilerine Ayasofya'nın tarihi hakkında bilgilendirmelerde yaptığı biliniyordu.
- Tarihçi Anapalı konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu sınırlandırmanın tam Ayasofya hakkında paylaştığı içeriklerden sonra geldiğini belirtti.
ABD'de 2 milyon kişi Twitter'ı bırakıp Parler'a geçti
Twitter'ın bu keyfekeder sınırlandırmaları ABD'de de gündem olmuştu. Başkan Trump ve ona yakın ideolojiye sahip kişiler de hesaplarını Parler'a taşımıştı. Yeni platform ise kısa sürede 2 milyona yakın kullanıcıya ulaştı.