Twitter'da yeni dönem: Elon Musk yönetim kurulunu kovdu tek yönetici kendisi

Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, CEO Parag Agrawal'ın da dahil olduğu bazı yöneticileri kovmuştu. Gelen bilgilere göre, ünlü milyarderin işten çıkarmaları bununla sınırlı kalmadı. Musk, şirketin yönetim kurulunun hepsini işten kovarak tek yönetici oldu.

BORSAYA BİLDİRDİ

Twitter, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na şirketin tek yöneticisinin Elon Musk olduğunu bildirdi. İlgili bildirimde; Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li ve Mimi Alemayehou'nun bundan böyle kurulda olmayacağı bilgisi yer aldı.

DÜNYA Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ KOVMUŞTU

Yönetim kurulunun feshi, Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Musk'ın şirketi satın almasından sonra 6 aylık sürecin içindeki bir dizi değişiklik arasında yer alıyor.

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Satın almanın ardından Musk, Twitter'da üst yönetici Agrawal, mali işler müdürü Ned Segal ve hukuk politikası başkanı Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri kovmuştu.