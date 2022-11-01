Teknoloji Twitterda yeni dönem Elon Musk yönetim kurulunu kovdu tek yönetici kendisi
SOSYAL MEDYA

Twitter'da yeni dönem: Elon Musk yönetim kurulunu kovdu tek yönetici kendisi

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yönetim kurulunu feshetti ve kendisini Twitter’ın CEO’su olarak atadı. Musk, şirketi satın almasının hemen ardından aralarında CEO Parag Agrawal’ın da olduğu üst düzey yöneticileri işten çıkarmıştı. Bu son hamle ile de şirketin yönetimindeki tek isim haline geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Twitterda yeni dönem: Elon Musk yönetim kurulunu kovdu tek yönetici kendisi
Elon Musk

Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, CEO Parag Agrawal'ın da dahil olduğu bazı yöneticileri kovmuştu. Gelen bilgilere göre, ünlü milyarderin işten çıkarmaları bununla sınırlı kalmadı. Musk, şirketin yönetim kurulunun hepsini işten kovarak tek yönetici oldu.

BORSAYA BİLDİRDİ

Twitter, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na şirketin tek yöneticisinin Elon Musk olduğunu bildirdi. İlgili bildirimde; Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li ve Mimi Alemayehou'nun bundan böyle kurulda olmayacağı bilgisi yer aldı.

Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı
DÜNYA
Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ KOVMUŞTU

Yönetim kurulunun feshi, Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Musk'ın şirketi satın almasından sonra 6 aylık sürecin içindeki bir dizi değişiklik arasında yer alıyor.

Satın almanın ardından Musk, Twitter'da üst yönetici Agrawal, mali işler müdürü Ned Segal ve hukuk politikası başkanı Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri kovmuştu.

Elon Musk'ın Yunanca paylaşımı Yunanistan'ı karıştırdı
TEKNOLOJİ
Elon Musk'ın Yunanca paylaşımı Yunanistan'ı karıştırdı
Büyük bir gürültü koptu

Büyük bir gürültü koptu

Asfalt yarıldı: Sonrası tam bir felaket.
İstanbulluları isyan ettiren olay

İstanbulluları isyan ettiren olay

Yolun ortasında inmek zorunda kaldılar.
Twitterda yeni dönem: Elon Musk yönetim kurulunu kovdu tek yönetici kendisi

​PKK/YPG'nin sözde sabotaj sorumlusu Ersin Şahin etkisiz hale getirildi.

​Merkez Bankası 142 milyar dolar zarar etti.

​Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi için teslim tarihi açıklaması.

​Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren yazdı.

​Araçtan ev yönetilebilecek.

​CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde her gün farklı skandal.
40 şüpheli aranıyor

40 şüpheli aranıyor

​Mersin'de 200 polisle dolandırıcılık operasyonu.

Usulsüzlük yapan 138 kişi için gözaltı kararı.

​Firmalar dövizlerini yüzde 33 azaltmak zorunda.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT sapkınlığı hakkında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.