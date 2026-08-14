Down sendromlu Hüma rüyasında Kabe'yi gördü: Umre için para biriktirmeye başladı

Amasya’nın Şeyhcui Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Hüma Kayataş, rüyasında Kabe’yi gördükten sonra umre hayali kurmaya başladı. Down sendromlu Hüma, kutsal topraklara gidebilmek için kendisine verilen harçlıkları harcamak yerine kumbarasında biriktiriyor.

HAYALİ İÇİN HARÇLIKLARINI BİRİKTİRİYOR

Yaklaşık 8 ay önce gördüğü rüyanın ardından umreye gitmek isteyen Hüma, biriktirdiği paraları zaman zaman kontrol ediyor. Hüma’nın en büyük hayali, yeterli parayı biriktirerek ailesiyle birlikte kutsal topraklara gitmek. Hüma’nın babası Gökay Kayataş, kızının parasını dolar veya altına çevirmesini istediğini belirterek, onun umre konusundaki isteğinin çok güçlü olduğunu anlattı.

‘İLLE DE UMRE DİYOR’

Kızının hayalini anlatan Kayataş, “Şimdiki hayali Kabe. Paraları biriktiriyor. Bana ‘Paralarımı dolar yap, altın yap, Kabe’ye gideceğim’ diyor. İlle de umre” ifadelerini kullandı. Hüma’nın zaman zaman gördüğü rüyaları da ailesiyle paylaştığını belirten baba Kayataş, kızının bir gün ağlayarak uyandığını ve rüyasında Hz. Hamza’yı gördüğünü söyledi. Kayataş, kızının hayalinin gerçekleşmesini dilediğini belirterek, “Hüma bir melek. Bize de bu melek nasip oldu. Bahtı, ömrü güzel olsun” dedi. Hüma ise biriktirdiği harçlıklarıyla Kabe’ye gitme hayalini gerçekleştireceği günü bekliyor.