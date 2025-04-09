YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 EKRANI: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025?

Üniversiteye giriş maratonunun ilk adımı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla yapılacak sınav için başvuru işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav yerlerini öğrenebilmek için şimdiden ÖSYM'nin duyurularını takip etmeye başladı. 2025 YKS sınav giriş belgeleri, sınavdan önceki haftalarda ÖSYM'nin internet sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak belgelere ulaşabilecek. Sınav, Haziran ayında gerçekleşecek ve 2025 YKS’yi bekleyen binlerce öğrenci için heyecan dorukta.
2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır, sorusu nisan ayının gelmesiyle adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) bu sene 21-22 Haziran'da gerçekleşecek. Sınava kısa süre kala adaylar ÖSYM AİS ekranı ile YKS sınav giriş belgelerini edinebilecekler. YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınavdan önce adaylar T.C kimlik numaraları ile YKS sınav giriş belgelerini sorgulayabilecekler. Peki, 2025 YKS sınav yerleri nereden nasıl öğrenilir? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.
YKS SINAV YERLERİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.
Bu bilgilere göre YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
2025 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
YKS sınav giriş belgesi adayın , T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.
YKS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.
2025 YKS SINAVI OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.