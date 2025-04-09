YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 EKRANI: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025?

2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır, sorusu nisan ayının gelmesiyle adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) bu sene 21-22 Haziran'da gerçekleşecek. Sınava kısa süre kala adaylar ÖSYM AİS ekranı ile YKS sınav giriş belgelerini edinebilecekler. YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınavdan önce adaylar T.C kimlik numaraları ile YKS sınav giriş belgelerini sorgulayabilecekler. Peki, 2025 YKS sınav yerleri nereden nasıl öğrenilir? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.