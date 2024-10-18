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20 nerenin plakası? 20 plaka kodu hangi ilin, 20 plaka neresi?

20 nerenin plakası? 20 plaka kodu hangi ilin, 20 plaka neresi?

10:5218/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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20 Plaka Kodu
20 Plaka Kodu

Türkiye'deki araç plaka kodları, her ilin kendine özgü bir numarasıyla belirlenir ve bu kodlar illerin alfabetik sıralamasına göre atanmıştır. Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 20 numaralı plaka kodudur. Peki Peki, 20 plaka neresi? Araçların 20 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 20 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 20 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

20 PLAKA NERESİ, 20 HANGİ İLİN PLAKASI?

20 plaka kodu Denizli iline aittir. Plakası 20 olan araçlar, Denizli iline kayıtlı demektir. Denizli ilindeki ilçelere göre de plaka harfleri mevcuttur. Türkiye’nin en büyük 23. şehri Denizli’dir. Denizli ili, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasında kalan bir şehirdir. Her iki bölgeya ait toprak Denizli ilinde bulunur. Denizli ili rakımı 354 metre yani 1.161 ft’dir. Denizli ilinde hayvancılık sektöründe Denizli horozu çok popülerdir. Aynı zamanda Denizli ilinde tekstil ürünleri büyük önem taşır.

20 PLAKA KODLU DENİZLİ NÜFUSU

Denizli ili nüfus sayımı ilk olarak 1965 yılında yapılmıştır. Bu yılda yapılan nüfus sayımına göre toplam 463.369 kişi Denizli’de yaşamaktaydı. Bu toplam nüfusun ise yaklaşık %75’i kırsal kesimde yaşamaktaydı. En son 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre
Denizli nüfusu
1.040.915 kişidir. Bu toplam nüfusun neredeyse tamamı şehir hayatı yaşıyordur.

DENİZLİ HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Denizli ilinin hem Ege Bölgesi hem de Akdeniz Bölgesi üzerinde toprakları vardır. Bu iki bölge arasında bir geçit görevi görür.
Denizli bölgesi
28° 30' – 29° 30' Doğu meridyenleri ile 37° 12' – 38°12' Kuzey boylamları arasında yer alır. Denizli ili iklimi, Ege Bölgesi’ne göre daha az sıcaklığı sahiptir. Dağların denizlere dik olmasından dolayı denizden gelen rüzgarlarla bu ilde çok karşılaşılır. Denizli ili yıllık ortalama sıcaklık 15,8 derecedir. Denizli ili doğusunda Çivril ilçesi yer alırken batısında Aydın ve Manisa ilçeleri yer alır. Denizli ilinin güneyinde Muğla ili varken kuzeyinde ise Uşak ili yer alır.

DENİZLİ TARIM ÜRÜNLERİ

Denizli ili iklimi sebebiyle tarım sektörüne yatkın bir şehirdir.
Denizli tarım ürünleri
içinde buğday, arpa, mısır, nohut, tütün, haşhaş, üzüm, pancar, kavun, karpuz, elma, armut, vişne, kiraz, şeftali, bâdem ve nar bulunur. Özellikle antepfıstığının üretimi artış gösteriyor. Denizli ili su poatnsiyeli tarım arazilerine yeterli miktardadır.

DENİZLİ GEZİLECEK YERLER

Denizli ili doğal güzellikleri ile turistik bir öneme sahiptir. Denizli ilinin popüler yemekleri arasında arabaşı, yen böreği ve keşkek örnek verilebilir. Denizli iline gezi yapmak Mayıs ve Haziran aylarında daha uygundur.
Denizli gezilecek yerler
şunlardır:
PAMUKKALE TRAVERTENLERİ:
Termal kaynaklı olan bu travertenler her sene birçok turistin ziyaretine uğruyor. Pamukkale travertenleri Denizli il merkezine 18 km uzaklıkta yer alır. Bu doğal güzellikler UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.
KLEOPATRA HAVUZU:
Pamukkale Travertenlerinin yanında konumlanan bu antik havuz yaz ve kış aylarında her zaman 36 dereceye sahiptir. Bu havuz, Roma Dönemi’nde bir sağlık merkezi olarak kullanılmış. Bu havuz termal ve şifalı sularıyla çok meşhurdur.
HOROZ HEYKELİ:
Denizli merkezinde bulunan meydanda bulunan kocaman bir heykeldir. Şehrin sembolü olan horoz simgesi bu heykel ile taçlandırılmıştır.

DENİZLİ TELEFON KODU

Denizli ilininde her il gibi kendine özel bir telefon kodu vardır.
Denizli telefon kodu
258’dir. Denizli ilinde yaşayan birisine arama yapılmak istenirse 258 telefon kodunun başına “0” konularak arama yapılabilir.

DENİZLİ POSTA KODU

Denizli ilinde posta kodlarının son üç hanesi Denizli ilçelerine göre değişiklik gösterir.
Denizli posta kodu
20000’dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 20 plaka koduna ait Denizli ilinin ilçelerinin posta kodu da 20 ile başlamaktadır. Denizli ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
  • Acıpayam için posta kodu 20800
  • Babadağ için posta kodu 20480
  • Baklan için posta kodu 20770
  • Bekilli için posta kodu 20930
  • Beyağaç için posta kodu 20590
  • Bozkurt için posta kodu 20370
  • Buldan için posta kodu 20400
  • Çal için posta kodu 20710
  • Çameli için posta kodu 20980
  • Çardak için posta kodu 20360
  • Çivril için posta kodu 20690
  • Güney için posta kodu 20460
  • Honaz için posta kodu 20330
  • Kale için posta kodu 20570
  • Merkezefendi için posta kodu 20040
  • Pamukkale için posta kodu 20180
  • Sarayköy için posta kodu 20315
  • Serinhisar için posta kodu 20430
  • Tavas için posta kodu 20535

DENİZLİ İLÇELERİ

20 plaka koduna ait Denizl, ilinde 19 ilçe ve belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı sadece 624 mahalle bulunur. Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Denizli güncel Belediye Başkanı Osman Zolan’dır.
Denizli ilçeleri
şunlardır:
  • Acıpayam
  • Babadağ
  • Baklan
  • Bekilli
  • Beyağaç
  • Bozkurt
  • Buldan
  • Çal
  • Çameli
  • Çardak
  • Çivril
  • Güney
  • Honaz
  • Kale
  • Merkezefendi
  • Pamukkale
  • Sarayköy
  • Serinhisar
  • Tavas

HANGİ PLAKA KODU NERENİN?

01 nerenin plakası: Adana

02 nerenin plakası: Adıyaman

03 nerenin plakası: Afyonkarahisar

04 nerenin plakası: Ağrı

05 nerenin plakası: Amasya

06 nerenin plakası: Ankara

07 nerenin plakası: Antalya

08 nerenin plakası: Artvin

09 nerenin plakası: Aydın

10 nerenin plakası: Balıkesir

11 nerenin plakası: Bilecik

12 nerenin plakası: Bingöl

13 nerenin plakası: Bitlis

14 nerenin plakası: Bolu

15 nerenin plakası: Burdur

16 nerenin plakası: Bursa

17 nerenin plakası: Çanakkale

18 nerenin plakası: Çankırı

19 nerenin plakası: Çorum

20 nerenin plakası: Denizli

21 nerenin plakası: Diyarbakır

22 nerenin plakası: Edirne

23 nerenin plakası: Elazığ

24 nerenin plakası: Erzincan

25 nerenin plakası: Erzurum

26 nerenin plakası: Eskişehir

27 nerenin plakası: Gaziantep

28 nerenin plakası: Giresun

29 nerenin plakası: Gümüşhane

30 nerenin plakası: Hakkari

31 nerenin plakası: Hatay

32 nerenin plakası: Isparta

33 nerenin plakası: Mersin

34 nerenin plakası: İstanbul

35 nerenin plakası: İzmir

36 nerenin plakası: Kars

37 nerenin plakası: Kastamonu

38 nerenin plakası: Kayseri

39 nerenin plakası: Kırklareli

40 nerenin plakası: Kırşehir

41 nerenin plakası: Kocaeli

42 nerenin plakası: Konya

43 nerenin plakası: Kütahya

44 nerenin plakası: Malatya

45 nerenin plakası: Manisa

46 nerenin plakası: Kahramanmaraş

47 nerenin plakası: Mardin

48 nerenin plakası: Muğla

49 nerenin plakası: Muş

50 nerenin plakası: Nevşehir

51 nerenin plakası: Niğde

52 nerenin plakası: Ordu

53 nerenin plakası: Rize

54 nerenin plakası: Sakarya

55 nerenin plakası: Samsun

56 nerenin plakası: Siirt

57 nerenin plakası: Sinop

58 nerenin plakası: Sivas

59 nerenin plakası: Tekirdağ

60 nerenin plakası: Tokat

61 nerenin plakası: Trabzon

62 nerenin plakası: Tunceli

63 nerenin plakası: Şanlıurfa

64 nerenin plakası: Uşak

65 nerenin plakası: Van

66 nerenin plakası: Yozgat

67 nerenin plakası: Zonguldak

68 nerenin plakası: Aksaray

69 nerenin plakası: Bayburt

70 nerenin plakası: Karaman

71 nerenin plakası: Kırıkkale

72 nerenin plakası: Batman

73 nerenin plakası: Şırnak

74 nerenin plakası: Bartın

75 nerenin plakası: Ardahan

76 nerenin plakası: Iğdır

77 nerenin plakası: Yalova

78 nerenin plakası: Karabük

79 nerenin plakası: Kilis

80 nerenin plakası: Osmaniye

81 nerenin plakası: Düzce


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