Türkiye'deki araç plaka kodları, her ilin kendine özgü bir numarasıyla belirlenir ve bu kodlar illerin alfabetik sıralamasına göre atanmıştır. Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 20 numaralı plaka kodudur. Peki Peki, 20 plaka neresi? Araçların 20 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 20 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 20 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
20 PLAKA NERESİ, 20 HANGİ İLİN PLAKASI?
20 plaka kodu Denizli iline aittir. Plakası 20 olan araçlar, Denizli iline kayıtlı demektir. Denizli ilindeki ilçelere göre de plaka harfleri mevcuttur. Türkiye’nin en büyük 23. şehri Denizli’dir. Denizli ili, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasında kalan bir şehirdir. Her iki bölgeya ait toprak Denizli ilinde bulunur. Denizli ili rakımı 354 metre yani 1.161 ft’dir. Denizli ilinde hayvancılık sektöründe Denizli horozu çok popülerdir. Aynı zamanda Denizli ilinde tekstil ürünleri büyük önem taşır.
20 PLAKA KODLU DENİZLİ NÜFUSU
DENİZLİ HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
DENİZLİ TARIM ÜRÜNLERİ
DENİZLİ GEZİLECEK YERLER
DENİZLİ TELEFON KODU
DENİZLİ POSTA KODU
- Acıpayam için posta kodu 20800
- Babadağ için posta kodu 20480
- Baklan için posta kodu 20770
- Bekilli için posta kodu 20930
- Beyağaç için posta kodu 20590
- Bozkurt için posta kodu 20370
- Buldan için posta kodu 20400
- Çal için posta kodu 20710
- Çameli için posta kodu 20980
- Çardak için posta kodu 20360
- Çivril için posta kodu 20690
- Güney için posta kodu 20460
- Honaz için posta kodu 20330
- Kale için posta kodu 20570
- Merkezefendi için posta kodu 20040
- Pamukkale için posta kodu 20180
- Sarayköy için posta kodu 20315
- Serinhisar için posta kodu 20430
- Tavas için posta kodu 20535
DENİZLİ İLÇELERİ
- Acıpayam
- Babadağ
- Baklan
- Bekilli
- Beyağaç
- Bozkurt
- Buldan
- Çal
- Çameli
- Çardak
- Çivril
- Güney
- Honaz
- Kale
- Merkezefendi
- Pamukkale
- Sarayköy
- Serinhisar
- Tavas
HANGİ PLAKA KODU NERENİN?
01 nerenin plakası: Adana
02 nerenin plakası: Adıyaman
03 nerenin plakası: Afyonkarahisar
04 nerenin plakası: Ağrı
05 nerenin plakası: Amasya
06 nerenin plakası: Ankara
07 nerenin plakası: Antalya
08 nerenin plakası: Artvin
09 nerenin plakası: Aydın
10 nerenin plakası: Balıkesir
11 nerenin plakası: Bilecik
12 nerenin plakası: Bingöl
13 nerenin plakası: Bitlis
14 nerenin plakası: Bolu
15 nerenin plakası: Burdur
16 nerenin plakası: Bursa
17 nerenin plakası: Çanakkale
18 nerenin plakası: Çankırı
19 nerenin plakası: Çorum
20 nerenin plakası: Denizli
21 nerenin plakası: Diyarbakır
22 nerenin plakası: Edirne
23 nerenin plakası: Elazığ
24 nerenin plakası: Erzincan
25 nerenin plakası: Erzurum
26 nerenin plakası: Eskişehir
27 nerenin plakası: Gaziantep
28 nerenin plakası: Giresun
29 nerenin plakası: Gümüşhane
30 nerenin plakası: Hakkari
31 nerenin plakası: Hatay
32 nerenin plakası: Isparta
33 nerenin plakası: Mersin
34 nerenin plakası: İstanbul
35 nerenin plakası: İzmir
36 nerenin plakası: Kars
37 nerenin plakası: Kastamonu
38 nerenin plakası: Kayseri
39 nerenin plakası: Kırklareli
40 nerenin plakası: Kırşehir
41 nerenin plakası: Kocaeli
42 nerenin plakası: Konya
43 nerenin plakası: Kütahya
44 nerenin plakası: Malatya
45 nerenin plakası: Manisa
46 nerenin plakası: Kahramanmaraş
47 nerenin plakası: Mardin
48 nerenin plakası: Muğla
49 nerenin plakası: Muş
50 nerenin plakası: Nevşehir
51 nerenin plakası: Niğde
52 nerenin plakası: Ordu
53 nerenin plakası: Rize
54 nerenin plakası: Sakarya
55 nerenin plakası: Samsun
56 nerenin plakası: Siirt
57 nerenin plakası: Sinop
58 nerenin plakası: Sivas
59 nerenin plakası: Tekirdağ
60 nerenin plakası: Tokat
61 nerenin plakası: Trabzon
62 nerenin plakası: Tunceli
63 nerenin plakası: Şanlıurfa
64 nerenin plakası: Uşak
65 nerenin plakası: Van
66 nerenin plakası: Yozgat
67 nerenin plakası: Zonguldak
68 nerenin plakası: Aksaray
69 nerenin plakası: Bayburt
70 nerenin plakası: Karaman
71 nerenin plakası: Kırıkkale
72 nerenin plakası: Batman
73 nerenin plakası: Şırnak
74 nerenin plakası: Bartın
75 nerenin plakası: Ardahan
76 nerenin plakası: Iğdır
77 nerenin plakası: Yalova
78 nerenin plakası: Karabük
79 nerenin plakası: Kilis
80 nerenin plakası: Osmaniye
81 nerenin plakası: Düzce