Evlilik Yardımı Başvuru Şartları 2021

2021 evlilik yardımı başvuru şartları ilk olarak anne babasını kaybeden, yetim aylığı alan ve evlilik yapan kadınları kapsamaktadır. Çeyiz parası için herhangi bir yaş sınırı olmadığı gibi her evlilik için ayrı ayrı çeyiz parası alınmamaktadır. 2021 evlilik yardımı parasından sadece bayanlar faydalanabilir. Sigorta kapsamında çalışan kişiler hem yetim aylığı hem de çeyiz parasını devletten talep edemezler.

2021 Evlilik Yardımı Başvurusu İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

2021 evlilik yardımı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

Kimlik belgesi

Evlenme cüzdanı

Başvuru yapılan kurumca verilen dilekçe örneği

2021 Evlilik Yardımı İçin Nereye Başvuru Yapılır?

2021 evlilik yardımı için başvuru yapılacak yer evlendirme ödeneği için başvuru yaptığınız ikametgâhınızın bulunduğu il ya da ilçe SGK müdürlükleridir. SGK hizmet merkezleri de çeyiz parası alınabilecek yerlerdendir. Yetim aylığı emekli sandığı üzerinde alan kişiler vesayeti altında olduğu ebeveyn1 EKİM 2008’den önce kamu görevlisi olarak çalışıyorsa çeyiz aylığı başvurusunu Ankara’da bulunan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemlerine Dair Başkanlığı‘na yapması gerekir. Yukarıda belirtilen tarihten sonra memurluk mesleğine adım attıysanız bağlı bulunduğunuz SGK il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek evlilik yardımı başvurusu yapabilirsiniz.

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2021 Evlilik Yardımı Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2021 evlilik yardım parası hesaplama işlemi kişinin SGK hizmet dökümüne göre değişir. Yetim maaşı 4C kapsamında /Emeklilik sandığı alınıyorsa aylık maaş tutarı 12 katı kadar çeyiz parası desteğinden faydalanılmaktadır. 4A SSK ya da 4B BAĞ-KUR sigorta kolundan yararlanarak maaş almak istiyorsanız maaşın 24 katına kadar olmak üzere evlenme ödenek tutarından, 2021 evlilik yardımı avantajından faydalanabilirsiniz.

Evlenme ödenek tutarı en son aldığınız yetim maaşına göre hesaplanır. En son aldığınız yetim maaşını 12 ya da 24 ile çarparak alacağınız çeyiz parası yardım ödeneğini hesaplayabilir, evlilik yardımı parası hakkında kolayca bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çeyiz Parası Ne Zaman Verilir?

Çeyiz parası ödeme zamanı evlendikten sonra ki 5 yıl içinde başvuru yapılmasıyla başlar. 5 yıl içinde ilgili kurumlara başvuru yaparak gerekli olan formları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak evlilik yardımı sosyal yardım ödeneğinden faydalanabilirsiniz. 5 yıldan sonra yapacağınız tüm başvurular zamanaşımı kapsamına alınarak geçersiz kabul edilecektir. Çeyiz parası alma hakkıyla evlendikten sonra maddi varlıklarınızı planlama sürecini ve çeyiz ödeneği hesaplama işlemlerini analiz ederek ne kadar çeyiz yardımı aldığınızı görebilirsiniz. Evlendikten sora almak istediğiniz çeyiz parasının tam olarak ne zaman ödeneceği belli olmamakla beraber SGK müdürlüklerinin yoğunluk ve işlem sırasına göre ödemeler değişmektedir.

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Evlilik Yardımı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Evlilik yardımı sorgulaması işlemi e-Devlet kapısı üzerinden gerekli şifre ve TC kimlik bilgisini girdikten sonra sistemi görüntüleyerek gerçekleştirilir. Arama çubuğuna evlilik yardımı yazılarak istediğiniz evlilik yardımı sorgu işlemlerinden kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Alo 170 üzerinden de evlilik yardımı sorgulaması yapabilir, gerekli işlem ve hesap bilgileri hakkında kolayca fikir edinebilirsiniz.

Çeyiz Parası Kredi mi?

Çeyiz parası geri ödemeli bir kredi desteği değildir. Çeyiz parası bir defaya mahsus olarak verilen kişilere sosyal politikalar gereği maddi destek veren bir devlet yardımıdır. Geri ödemesi olmayan evlilik yardımı SGK güvenceli bir ödemedir.

Yetim aylıkları talep edildiğinde, bekâr kız çocuğu ve dul eş arasında paylaştırılıyorsa yetim kız çocuğuna ödenen 2021 evlilik yardımı ve çeyiz parası verilmesi dul eşin maaşında kesinti oluşmaktadır. Dul eşin maaşında oluşan bu kesinti işlemi, yetim kız çocuğunun maaşı üzerindeki hakkı oranında olmak üzere 12 ya da 24 ay boyunca devam etmektedir.