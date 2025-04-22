Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2025 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihte?

2025 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihte?

11:0522/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü bu yıl hangi güne denk geliyor?
Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için büyük anlamlar taşıyan Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün 2025 yılı içerisindeki tarihleri, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşure kazanlarının kaynadığı bu özel günlerde, birlik ve bereket duygusu yeniden canlanıyor. İşte 2025 yılına ait Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihleri...

2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İslam dünyasında kutsal kabul edilen dört aydan biri olan Muharrem ayı, aynı zamanda Hicri takvimin ilk ayıdır. 2025 yılında Muharrem ayının 1. günü yani Hicri yılbaşı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak. Bu tarih itibarıyla Hicri 1447 yılına girilmiş olacak.

AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Muharrem ayının 10. günü, hem dini hem de kültürel anlamda büyük önem taşıyan Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi haline gelen bu günde, geleneksel olarak evlerde aşure hazırlanarak çevreyle paylaşılır. 2025 yılında Aşure Günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü kutlanacak.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığı gün olarak kabul edilir. Hazreti Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi gibi mucizevi hadiseler bu güne denk getirilmiştir. Ayrıca Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit edilmesi de bu ay içinde gerçekleştiği için, Muharrem ayı aynı zamanda hüzün ayı olarak da anılır. Aşure Günü'nde oruç tutmak da sünnet olarak tavsiye edilir.



#Muharrem Ayı
#Aşure
#İslam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklinin farklı zam tablosu oluştu! 16.5 milyon emeklinin taban maaşı değişiyor: 14.469 TL maaş ödemesi alanlar...