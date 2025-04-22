2025 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihte?

İslam dünyasında kutsal kabul edilen dört aydan biri olan Muharrem ayı, aynı zamanda Hicri takvimin ilk ayıdır. 2025 yılında Muharrem ayının 1. günü yani Hicri yılbaşı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak. Bu tarih itibarıyla Hicri 1447 yılına girilmiş olacak.

Muharrem ayının 10. günü, hem dini hem de kültürel anlamda büyük önem taşıyan Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi haline gelen bu günde, geleneksel olarak evlerde aşure hazırlanarak çevreyle paylaşılır. 2025 yılında Aşure Günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü kutlanacak.

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığı gün olarak kabul edilir. Hazreti Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi gibi mucizevi hadiseler bu güne denk getirilmiştir. Ayrıca Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit edilmesi de bu ay içinde gerçekleştiği için, Muharrem ayı aynı zamanda hüzün ayı olarak da anılır. Aşure Günü'nde oruç tutmak da sünnet olarak tavsiye edilir.