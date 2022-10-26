Özgün 2022 aile yardımı ne kadar?
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2022 aile yardımı ne kadar?

Aile yardımı çocuk parası kamuda çalışanlar tarafından merak edilmekte. 657 sayılı Kanunun 202’nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına aile yardımı ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Aile yardımı nedir, kimler alabilir? sorusuna cevap verdik. Şimdi ise aile yardımı ne kadar? Aile yardımı ne kadar verilecek, kaç ayda bir veriliyor? sorularına ilişkin bilgiler verelim.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile yardımı ne kadar verilecek, kaç ayda bir veriliyor? Aile yardımı nedir, kimler alabilir?
Aile destek ödemesi ne kadar?

Aile yardımı, Devlet Memurları Kanunu'nun memurları ve memur ailelerini güvence altına alan maddesine dayanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 204, 205. Maddeleri şu şekildedir; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir."

Aile yardımı nedir, nasıl hesaplanır?

  • Aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Aile yardımı ne kadar, çocuk parası kaç TL?
Aile yardımı ne kadar, çocuk parası kaç TL?

2022 aile yardımı ne kadar?

  1. Çalışmayan eş için: 521 TL
  2. 6 yaşından küçük çocuklar için: 115 TL
  3. 6 yaşından büyük çocuklar için: 57 TL

Eşi çalışan çalışmayan memura kaç çocuk yardımı yapılıyor?

  • Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı ödenebiliyor.
  • Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük ya da büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

Kimler aile yardımı alır?

Aile Yardımı Ödenenler:

  • 1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,
  • 2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,
  • 3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,
  • 4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.

Aile yardımı kimler alamaz?

Aile Yardımı Ödenmeyenler:

  • 1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,
  • 2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)
  • 3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
  • 4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.

Aile yardımı bildirimi sorgulama

Aile yardımı bildirimi sorgulamak isteyenler e devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmekte.

  • Aile Yardımı Bildirimi Sorgulama ekranı için tıklayın

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin "Daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemize 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda destek tutarımızı 850-1250 liraya yükseltiyoruz" dedi.

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