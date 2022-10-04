Akbank kredi kartı faiz oranı 1.63’e indirdi

Akbank Genel Müdürlük çağrı merkezinden, kredi kartı müşterilerini arayan operatörler, 3 bin ile 30 bin TL arasındaki bir kampanya ile faiz oranını aylık 1.63 e indirdiğini belirtiyor.

Normal şartlarda 1.80 aylık faiz uygulanırken, Akbank’ın bu hamlesi, bankacılık sektörünün de faizleri düşürmeye başladığı intibaını oluşturdu. Özel bankalardan beklenen faiz indiriminin de yakın olduğu düşünülüyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen, henüz bankalar müşterilere yönelik bir açıklama yapmadı.

Akbank Müşteri Limiti Nedir?

Müşteri limiti, birden fazla Akbank kredi kartınız olması durumunda, kartlarınızı tek bir limit üzerinden takip edebilmeniz için tanımlanan yeni limit yapısıdır.

Müşteri kullanılabilir limitiniz, müşteri limitinizden sahip olduğunuz Akbank kredi kartlarınız ile yaptığınız işlem tutarları düşülerek hesaplanır. Örneğin:

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Müşteri limitiniz: 4.000 TL

Axess Visa Kart limitiniz: 4.000 TL

Axess MasterCard Kart limitiniz: 3.000 TL ise;

Axess MasterCard ile 3.000 TL harcama yaptığınızda Axess Visa ile harcama yapmak için 1.000 TL limitiniz kalacaktır.

Akbank Müşteri limitimi ve kart limitlerimi nereden öğrenebilirim?

Müşteri limitinizi ve kartlarınıza tanımlanan limitleri Akbank İnternet ve Mobil’den, Juzdan'dan, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden, Akbank Şubeleri ve ATM’lerinden öğrenebilirsiniz.

Kart limitleriniz, kartınızın size ulaştırıldığı zarfta ve hesap özetiniz üzerinde de yer almaktadır.

Axess kredi kartı borcumu ödediğim zaman müşteri limitim etkilenecek mi?

Kredi kartı için ödeme yaptığınızda, müşteri limitiniz ödediğiniz tutar kadar kullanıma açılacaktır.

Akbank Müşteri limitimi nasıl artırabilirim?

Müşteri limitiniz*, sahip olduğunuz kartlardan en yüksek limitli olan kartın limitine eşittir. Dolayısıyla bu kartınız için limit artışı talep ettiğinizde müşteri limitiniz de otomatik olarak artar.

* Müşteri limitine sahip olacak kart türleri tüm bireysel Akbank kredi kartlarıdır.

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Akbank Axess kartımın limitini nasıl artırabilirim?

Kredi kartı limitinizi dilediğiniz zaman Akbank İnternet ve Mobil’den, Juzdan'dan, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden, Akbank Şubeleri ve ATM’lerinden arttırabilirsiniz. Ayrıca, SMS ile limit artırım talebinde bulunmak için LIMIT, KART SON 4 HANE, AYLIK NET GELİR, İSTENİLEN LİMİT bilgisini aralarında birer boşluk bırakarak 4566’ya SMS gönderebilirsiniz. (Örnek SMS: LIMIT 1234 1300 3000) Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, size konu ile ilgili bilgi verilecek ve uygun bulunması durumunda, kredi kartı limitiniz yükseltilecektir.

Dilerseniz, düzenli limit artış talimatı vererek, limitinizin otomatik olarak güncellenmesini de sağlayabilirsiniz.

Nakit avans limitim nasıl belirleniyor ve nasıl kullanabilirim?

Nakit avans limitiniz, size tanınan toplam kredi limitinizin belirli bir yüzdesidir. Size tanımlanan nakit avans limiti ölçüsünde, Axess kartınızla, Akbank ATM'lerinden, yurtiçindeki tüm ATM'lerden ve Akbank Şubeleri'nden nakit avans çekebilir, Akbank İnternet'ten kredi kartınızdan vadesiz hesabınıza para transferi yapabilirsiniz. Belirlenen limiti nakit avans çekimlerinde kullanmazsanız bu limiti alışverişleriniz için kullanabilirsiniz.

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CHİP-PARA kazandığımda, kullanılabilir limitimde bir değişiklik olur mu?

Alışverişlerinizde Chip-para kazandığınızda ya da Chip-para kullandığınızda, kredi limitinizde bir değişim olmaz. Fakat kazandığınız Chip-para'lar, üye firmalarımızda limitinize ek olarak kullanılabilir. Örneğin aldığınız ürünün bir miktarını, Chip-para ile kalan tutarı ise kredi kartınızla ödediğinizde, kullanılabilir limitiniz sadece kredi kartı ile ödediğiniz tutar kadar düşer.

Axess’iniz ayrı bir yurtdışı limiti var mı?

TL limitinizi, aynı zamanda yurtdışı limiti olarak da kullanabilirsiniz.

Kredi Kartı yönetmelik değişikliği gereğince; bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 defa son ödeme tarihine kadar asgari ödeme tutarından düşük ödeme yapan müşterinin tüm kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz.

Döviz ekstre tipimi değiştirebilir miyim?

Yurt dışında kredi kartları ile yapılan harcamalar talebinize göre TL, USD veya Euro olarak hesap özetine yansıtılır. Yurtdışında yabancı para cinsinden yapılan nakit kullanımlar ise hesap özeti seçimine bakılmaksızın Türk Lirası olarak ekstrelenecektir. Hesap özeti seçimi TL ise veya TL olarak ekstrelenecek nakit kullanımlarda; para birimi USD olmayan ülkelerde yapılan harcamalar ilgili kredi kartı döviz işlemleri çevrim kuru uygulanarak önce USD’ye çevrilir, USD işlemler ise Banka’ya yansıtıldığı tarihteki ilgili kredi kartı döviz işlemleri çevrim kuru uygulanarak TL olarak, hesap özeti seçimi USD ise; para birimi USD olmayan ülkelerde yapılan harcamalar ilgili kredi kartı döviz işlemleri çevrim kuru uygulanarak USD olarak yansıtılır.

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Hesap özeti seçimi Euro ise; USD ve USD dışında yapılan işlemlerin USD karşılığı Akbank gişe satış döviz kuru ile önce TL’ye çevrilir, sonra ilgili kredi kartı döviz işlemleri çevrim kuru uygulanarak Euro; Hesap Özeti seçimi USD/Euro ise; USD işlemler USD olarak, EURO işlemler EURO olarak, USD ve EURO olmayan işlemler ilgili kredi kartı döviz işlemleri çevrim kuru uygulanarak USD olarak hesap özetine yansıtılır.