AÖF Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF sınav giriş belgesi erişim ekranı

AÖF güz dönemi vize sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Söz konusu sınav esnasında adayların yanlarında AÖF sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekiyor. Bu kapsamda; sınav öncesinde 2022 AÖF sınav giriş belgesi erişime açılacak. Peki; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022 AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgeleri için bekleyiş devam ediyor. Sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav takvimine göre güz yarıyılı vize sınavları 10-11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce anadolu.edu.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.

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Henüz vize sınavlarına ilişkin giriş belgeleri erişime açılmadı. AÖF sınav giriş belgeleri anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler e-Devlet giriş seçeneği veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava katılacakları okulları sorgulayabilirler.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi güz ve bahar yarıyılı sınavları yüz yüze olacak şekilde okul ortamında gerçekleştirilecek. Öğrencilere sorumlu oldukları her ders için 20 soru sorulacak, 30’ar dakika sınav süresi verilecek. Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için 35 olan ders geçme notunu yakalaması gerekmektedir. Ara sınav ve dönem sonu sınav ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur.

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SINAVA KATILACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

10-11 Aralık’ta düzenlenecek sınavlara giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır.