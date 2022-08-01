Aşure günü ve Muharrem ayında meydana gelen önemli olaylar

Aşure günü, geçmişte peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı gün olması dolayısıyla çok önemlidir. Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Hicri takvime göre bu tarihte önemli olaylar yaşanmıştır. Peki Aşure günü neler olmuştur?

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure günü, Peygamberler tarihi açısından çok önemli olayların yaşandığı bir gündür.

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Aşure gününde her sene birlik beraberlik mesajı verilir ve aşureler yapılarak dağıtılır. Peygamberlerin hayatına dair yaşanan önemli hadiseler bu ayı daha da özel hale getirmektedir.

Aşure Günü; paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure tatlısının yapılıp dağıtıldığı bir gelenekle yüzyıllardır devam etmektedir. İslam alemi açısında pek çok önemli olayın gerçekleştiği Aşure günü yaşanan olaylar da İslam alemi açısından bu günün önemini daha da belirginleştirir.

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AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir. İşte aşure günü meydana gelen 10 olay...

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Elhamdulillahi rabbil alemin... vessaletü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...

Allahümme entel bediyül gadim....el hayyul kerim...el hannanül mennan...ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....

Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...

Bi ramhmetike ya erhamer rahimin...ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...

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