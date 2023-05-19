Merkez Bankası, nakit avans çekimine yönelik sınırlamada ayrıntılar belli oldu. Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet düzenlemesinden muaf tutulacak. Nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekecek. İşte kredi kartından ve kredili mevduat hesabından yapılan nakit avans çekimleri ile ilgili yeni düzenlemenin detayları.