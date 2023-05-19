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TCMB açıkladı: Nakit avans kaldırıldı mı? Nakit avans çekilebiliyor mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 18 Mayıs’ta bankalara gönderdiği talimata göre, nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyeceği bildirilmişti. Vatandaşlar konu üzerine ‘’Bankalar nakit avansı neden kapattı, kredi kartından nakit avans çekilebiliyor mu?’’ sorularını sormaya başladı. TCMB bugün bankalara konuya ilişkin yeni bir talimat verdi. Peki nakit avans kaldırıldı mı? Nakit avans çekilebiliyor mu? İşte soruların yanıtları.

10:53 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kredi Kartından Nakit Avans Çekilebiliyor mu?

Kredi Kartından Nakit Avans Çekilebiliyor mu?

18 Mayıs 2023 Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti. Buna göre, bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilirken, menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üzeri dikkate alınacağı bildirilmişti. Bugün Merkez Bankası’ndan bankalara yeni talimat geldi. Peki nakit avans kaldırıldı mı? İşte detaylar.

NAKİT AVANS KALDIRILDI MI? KREDİ KARTINDAN NAKİT AVANS ÇEKİLEBİLİYOR MU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi.

Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.

Bankalara gönderilen yazıda, "
Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
" denildi.

Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.

Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti.



#banka
#nakit avans
#kredi kartı
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#TCBM
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TCMB açıkladı: Nakit avans kaldırıldı mı? Nakit avans çekilebiliyor mu?