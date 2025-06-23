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Başbuğ Pınarbaşı kimdir? PFDK'nın yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı biyografisi

Başbuğ Pınarbaşı kimdir? PFDK'nın yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı biyografisi

21:1223/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
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Başbuğ Pınarbaşı
Başbuğ Pınarbaşı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndaki (PFDK) atamaları açıkladı. PFDK Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk ve ekibinin istifa etmesinin ardından Başvuğ Pnarbaşı PFDK'nın yeni başkanı olarak atandı. Peki Başbuğ Pınarbaşı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte PFDK'nın yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı'nın biyografisi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifa ettiğini, PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın atandığını açıkladı. Spor gündemindeki bu son dakika gelişmesinin ardından Başbuğ Pınarbaşı kimdir? PFDK'nın yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği nedir? gibi hayatına dair sorular merak edildi. İşte PFDK'nın yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı'nın hayatı hakkındaki bilgiler.


BAŞBUĞ PINARBAŞI KİMDİR?

1973 yılında Ankara’da doğdu. 1990 yılında lise eğitimini Kayseri Lisesinde tamamladı. 1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi’nde başladığı üniversite hayatını 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak tamamladı.


Sahibi olduğu Pınarbaşı Hukuk Bürosu bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok şirket, spor kulübü ve kurumlara hukuk danışmanlığı yapmaktadır. 2004 yılında Şişli Belediye Başkan adaylığı, 2004-2008 Yılları arasında Şişli İlçe Başkanlığı, 2011 MHP İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.



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