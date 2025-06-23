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TFF açıkladı: Yeni PFDK başkanı belli oldu

TFF açıkladı: Yeni PFDK başkanı belli oldu

Haber Merkezi
20:5023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
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TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin görevlerinden istifa ettiklerini açıklarken, yeni başkanı da duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:


"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.


PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz."

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