İsmail Kartal'dan Greenwood'un penaltıları için dikkat çeken cevap
Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken Mason Greenwood bir kez daha penaltı fırsatını değerlendiremedi. Bu sezon kullandığı üç penaltının ikisini kaçıran İngiliz yıldızın vuruşları tartışma konusu oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Greenwood'un penaltı kullanmaya devam edip etmeyeceği sorusuna gündem olan bir yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood'un 18. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamaması dikkat çekti.
İngiliz futbolcu, bu sezon üçüncü kez penaltı noktasına geldi. TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında kullandığı vuruşu gole çeviremeyen Greenwood, Eyüpspor maçında ise ağları havalandırmıştı. Alanyaspor karşısında da penaltıyı kaçıran yıldız oyuncu, böylece üç denemede iki kez başarısız oldu.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a, Greenwood'un ilerleyen maçlarda penaltı kullanmaya devam edip etmeyeceği soruldu. Deneyimli teknik adam, bu konuda henüz karar vermediklerini belirterek “Onu düşüneceğiz” ifadesini kullandı.
Greenwood, Alanyaspor karşılaşmasında yaptığı hareketle de gündeme geldi. 25 yaşındaki yıldız, oyundan çıkarılmasına tepki göstererek kolundaki siyah bandı yere fırlattı.