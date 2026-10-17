İsmail Kartal'dan Greenwood'un penaltıları için dikkat çeken cevap

İngiliz futbolcu, bu sezon üçüncü kez penaltı noktasına geldi. TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında kullandığı vuruşu gole çeviremeyen Greenwood, Eyüpspor maçında ise ağları havalandırmıştı. Alanyaspor karşısında da penaltıyı kaçıran yıldız oyuncu, böylece üç denemede iki kez başarısız oldu.