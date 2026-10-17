Fenerbahçe’de inanılmaz olay: 3 gol attı, hiçbiri sayılmadı

Kante'nin faulü golü iptal ettirdi





Mücadelenin 47. dakikasında bir kez daha fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci, bu kez de gol sevinci yaşayamadı. Hakem, gol öncesinde Kante'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.