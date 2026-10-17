Fenerbahçe’de inanılmaz olay: 3 gol attı, hiçbiri sayılmadı
Fenerbahçe’nin Alanyaspor karşısında yaşadığı olay gündem oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, aynı maçta üç kez ağları havalandırdı ancak hiçbir golü geçerli sayılmadı.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u ağırladığı Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde İrfan Can Kahveci büyük bir şanssızlık yaşadı.
İrfan Can'ın ilk golü penaltı kuralına takıldı
İrfan Can Kahveci, 18. dakikada Greenwood'un kullandığı penaltıdan dönen topu ağlara gönderdi. Ancak penaltı vuruşu yapılırken ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Kante'nin faulü golü iptal ettirdi
Mücadelenin 47. dakikasında bir kez daha fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci, bu kez de gol sevinci yaşayamadı. Hakem, gol öncesinde Kante'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
Beş dakika sonra yine gol attı, yine sayılmadı
İkinci golünün geçersiz sayılmasından yalnızca beş dakika sonra yeniden ağları bulan 31 yaşındaki futbolcunun bu golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Böylece İrfan Can Kahveci, aynı karşılaşmada üç kez gol sevinci yaşama fırsatı bulmasına rağmen hiçbirinde skor tabelasını değiştiremedi.