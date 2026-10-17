İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk sorusuna flaş yanıt!

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Galatasaray, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren gol, 88. dakikada Deniz Gül'den geldi.Karşılaşmanın ardından konuşan İlkay Gündoğan, takımın özellikle ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamadığını söyledi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, "İlk yarı pek iyi oynayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bağlantı oyunumuz iyi değildi. Oyunun ortası çok açık kaldı. Bu zeminde her ikinci topu da kazanmak kolay değil. Sonuçta rakibimiz de iyi." dedi.

"Daha basit, daha sakin oynadık"

İkinci yarıda daha kontrollü bir oyun ortaya koyduklarını belirten İlkay Gündoğan, takım arkadaşlarına tecrübesiyle yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Gündoğan, "İkinci yarı biraz daha basit, daha sakin oynadık. Ben de tecrübemle arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. Pozisyonu tutup, bağlantı oyunu kurup, iyi paslarla takım arkadaşlarımı beslemek istiyordum." diye konuştu.

"Kaleci hatası olsa da golü bulduk"

Galatasaray'ın galibiyet golünü değerlendiren İlkay, maçın son bölümünde baskıyı artırdıklarını ve daha fazla pozisyona girdiklerini söyledi.

Tecrübeli futbolcu, "Golü bulduk çok şükür sonunda, kaleci hatası olsa da... Son 25 dakika çok pozisyona girdik. İkinci topları aldık. Baskıyı sürdürdük ve bu golü getirdik." ifadelerini kullandı.

"Bu maçın derslerini almamız gerekiyor"

Üç puanın sevincini yaşadıklarını ancak ilk yarıdaki eksikleri göz ardı etmemeleri gerektiğini vurgulayan Gündoğan, Gençlerbirliği'nin yakaladığı fırsatların da analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

İlkay, "İkinci yarıdaki oyunumuzla 3 puanı hak ettiğimizi biliyoruz ama ilk yarıyı ve Gençlerbirliği'nin girdiği pozisyonları unutmamak, iyi analiz etmek gerekiyor. Her maç zor, her maç mücadele istiyor. 3 puandan mutluyuz ama bu maçın derslerini hızlıca almamız gerekiyor." dedi.

Okan Buruk'la ilgili sözlerine açıklık getirdi

İlkay Gündoğan'a, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" açıklaması ve teknik direktör Okan Buruk'un bu sözlerle ilgili değerlendirmesi de hatırlatıldı.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten tecrübeli futbolcu, "Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Teknik direktörün kararına saygı gösteriyorum"

Kendi performansını her zaman sorguladığını belirten İlkay Gündoğan, forma şansı konusunda son kararın teknik direktöre ait olduğunu ve bu karara saygı duyduğunu dile getirdi.

35 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum." diyerek sözlerini tamamladı.

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