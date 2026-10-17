Galatasaray - Gençlerbirliği maçındaki pozisyon için eski hakemden olay açıklama: ‘Hakemlere talimat mı verildi?’
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada Leroy Sane'nin Tongya'nın bileğine bastığı pozisyon gündem oldu. Gençlerbirliği cephesinden sarı kart itirazları gelirken hakem Reşat Onur Coşkunses'in kart göstermemesi tartışma yarattı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyonun ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Karşılaşmada Leroy Sane'nin Tongya'nın bileğine bastığı pozisyon, hakem kararları üzerinden tartışmalara neden oldu.
Gençlerbirliği cephesinden pozisyonda sarı kart gösterilmesi yönünde itirazlar gelirken hakem Reşat Onur Coşkunses kartına başvurmadı. Karar, sosyal medyada da gündem oldu.
Deniz Ateş Bitnel'den dikkat çeken açıklama
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Sane'nin müdahalesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede hakem kararlarını eleştirdi.
Bitnel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bitnel'in açıklaması, Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan pozisyona ilişkin hakem tartışmalarını daha da alevlendirdi.