3 bin 250 bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM 2022 bekçi alımı başvuru kılavuzu

Çarşı ve Mahalle bekçiliği için başvuru yapmak isteyen adayların heyecanla beklediği duyuru geldi. 2022 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Peki, bekçi alımı 2022 ne zaman?

3 BİN 250 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan bir ilanla alımla ilgili ilk bilgi verildi. Resmi Gazete'de yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde 2022 yılında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklandı.

Polis Akademisi duyurusunda ise "7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.' denilmişti. Beklenen şartlar yayınlandı ve adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

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BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYI

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bekçilik başvurusu yapmak isteyenler, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilir.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2022 bekçi alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlanacak.