Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem: AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen deprem yerin yaklaşık 5.99 kilometre altında gerçekleşirken, çevre bölgelerde de hafif şekilde hissedildi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.





BİNGÖL'DE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2025-06-24 00:08:22 39.20056 40.26833 5.99 MW 3.8 Kiğı (Bingöl)

2025-06-23 23:56:56 39.27528 28.92222 9.42 ML 1.4 Simav (Kütahya)

2025-06-23 23:52:38 41.18583 43.46917 7.01 ML 1.4 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [13.04 km] Çıldır (Ardahan)

2025-06-23 23:43:16 37.33389 36.91472 16.63 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2025-06-23 23:23:23 38.18611 38.62333 7.0 ML 2.6 Pütürge (Malatya)

2025-06-23 22:50:53 36.10556 36.14389 7.02 ML 1.5 Yayladağı (Hatay)

2025-06-23 22:42:17 37.77278 36.50722 7.0 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş)

2025-06-23 22:21:44 36.44639 29.19167 12.76 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)

2025-06-23 21:58:27 37.06472 30.37444 7.02 ML 1.3 Korkuteli (Antalya)

2025-06-23 21:38:03 37.29917 28.3225 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)

2025-06-23 21:31:13 38.68417 39.92556 6.95 ML 1.5 Palu (Elazığ)

2025-06-23 21:02:44 39.25917 28.92306 7.14 ML 1.3 Simav (Kütahya)

2025-06-23 20:02:21 39.25528 28.88833 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)

TÜRKİYE DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

1. DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

2. DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

3. DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.





TÜRKİYE’DEKİ FAY HATLARI

Türkiye’de üç farklı bölgede aktif fay hattı bulunuyor. Bu fay hattı üzerinde ve çevresinde yer alan iller deprem açısından en fazla risk taşıyan yerler olarak ön plana çıkıyor. Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu Türkiye’nin aktif fay hatları olurken Doğu Anadolu Fay Hattı Bingöl Karlıova’dan başlayarak Hatay üzerinden Suriye’ye kadar uzanıyor.





Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda yakın tarihte meydana gelen üç büyük deprem; 1939 yılında 7.9 büyüklüğündeki Erzincan Depremi, 17 Ağustos 1999’da gerçekleşen 7.6 şiddetindeki Gölcük Depremi, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi olarak sıralanıyor.



