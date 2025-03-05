BUGÜN NE PİŞİRSEM: 5'inci gün iftar menüsü

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan etli kuru fasulye bu Ramazanda da sofraların en özel yemeği olmaya aday. Hem lezzetli hem de yapımı kolay olan bu yemeği sofralarınızdan eksik etmeyecek ve misafirlerinizin beğenisini kazanacaksınız. Tarif için tıklayınız: