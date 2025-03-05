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BUGÜN NE PİŞİRSEM: 5'inci gün iftar menüsü

BUGÜN NE PİŞİRSEM: 5'inci gün iftar menüsü

14:055/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
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5.gün iftar menüsü
5.gün iftar menüsü

Ramazan sofralarınıza lezzet ve bereket katmaya devam ediyoruz! 5. gün menümüzde, Anadolu’nun vazgeçilmez lezzeti yayla çorbası, klasiklerin en özeli etli kuru fasulye, tamamlayıcı arpa şehriyeli pirinç pilavı ve tatlıya doyacağınız fıstıklı bülbül yuvası var. Tarifler için inceleyin, iftar sofralarınızı lezzetlendirin! 🍽✨

İçindekiler
'nın Ramazan ayına özel hazırladığı iftar menüleri her gün sizinle buluşuyor. Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği bu ay coşku ve bereket ile karşılanıyor. Size özel çıkardığımız tariflerle, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri bu ay sofranıza çok yakışacak. Şimdiden afiyet olsun.

Yayla çorbası



Anadolu'nun geleneksel çorbalarından biri olan yayla çorbasını bu Ramazan sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Yöresel lezzetlerin en bilineni olan yayla çorbası hem doyurucu hem de lezzetli. Tarif için tıklayınız:

Etli kuru fasulye

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan etli kuru fasulye bu Ramazanda da sofraların en özel yemeği olmaya aday. Hem lezzetli hem de yapımı kolay olan bu yemeği sofralarınızdan eksik etmeyecek ve misafirlerinizin beğenisini kazanacaksınız. Tarif için tıklayınız:

Arpa şehriyeli pirinç pilavı



Geleneksel Türk yemeklerinin vazgeçilmez parçası olan arpa şehriyeli prinç pilavı, her yemeğe yakışan lezzeti ile sık sık tercih ediliyor.Ramazan da pratik yemek yapmak isteyenler içinse eşsiz bir tarif. Tarif için tıklayınız:

Fıstıklı bülbül yuvası

Fıstıklı bülbül yuvası iftar sofralarından kalktıktan sonra çay keyfi yaparken size eşlik edecek. Bu lezzet çayın yanında, sohbetinde tadını artıracak. Tarif için tıklayınız:
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