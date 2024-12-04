Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyonda kabul edildi. Düzenmeyle birlikte çalışma gücü kayıp oranına göre yaşlılık aylığından yararlanılacak. İşte çalışma gücü kayıp oranı yaşlılık aylığı bağlanma prim şartı.

Çalışma gücü kayıp oranı yaşlılık aylığı bağlanma prim gün sayısı kaç?

Sigortalılığı 31 Aralık 2008 (dahil) tarihinden önce başlayan, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi puanı kaç?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki diğer bir değişiklikle, katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak. SGK, sağlık hizmetlerindeki katılım payını, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenler için yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.

Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. Bu hüküm, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak.











