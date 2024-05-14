ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU nihai isim listesi 2024: ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

"ÇAYKUR 1072 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi detayları ilgililerin gündeminde. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen bin 72 işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı ve kura çekimi yapılıyor. İşte ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU nihai isim listesi

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

ÇAYKUR 2024 yılında görevlendirilmek üzere 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. İşçi alımına yönelik kura çekimi ise 14 Mayıs günü saat 09:00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılıyor. Sonuçların ise ÇAYKUR resmi internet adresindne yayımlanması bekleniyor.

ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsılık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,