Özgün Doktor maaşları ne kadar artacak? 2022 uzman doktor, pratisyen hekim, hemşire maaşları
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Doktor maaşları ne kadar artacak? 2022 uzman doktor, pratisyen hekim, hemşire maaşları

Doktor maaşlarına yapılan zam miktarı gündemde... 2022 uzman doktor maaşları, 2022 hemşire maaşları, 2022 pratisyen hekim maaşlarına yapılacak zammın belli olması ile maaşları da belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla zam müjdesini verdi. Yüzbinlerce doktor maaşlarına yapılacak zam müjdesi ile sevindi. TBMM'den geçen hekimlere ek gösterge zammının ayrıntıları merak ediliyor. Doktorların maaşları ne kadar yükselecek? Doktor maaşları 2022 ne kadar olacak? İşte verilen müjde ile yeni doktor maaşları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doktor maaşları ne kadar artacak? 2022 uzman doktor, pratisyen hekim, hemşire maaşları
Özgün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, doktorların maaşına zam yapılacağı haberini duyurmasının ardından "2022 yılında doktor maaşları ne kadar olacak?", "Sağlıkçıların maaşlarına ne kadar zam yapılacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Doktorlara yapılan ek gösterge zammı ile birlikte Uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne kadar olacak? Sağlık çalışanlarına maaş zammı detayları...

DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" diye konuştu. Koca, 'Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI 2021 NE KADAR?

Genel Cerrahi Uzmanı 12.340 TL - 22.970 TL

Uzman doktor (1/4) 9.314 TL

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868 TL

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038 TL

BEYİN CERRAHI NE KADAR MAAŞ ALIR?

Araştırma sonuçlarına göre bir beyin cerrahı 25.000-40.000 arası maaş almaktadır.

2022 PRATİSYEN HEKİM MAAŞLARI

Hekimliğin herhangi bir branşında uzmanlık kazanmamış olan ancak hekimlik mesleğini icra eden doktorlara pratisyen hekim denir. Uzman olmayan doktorlar olarak tıp sektöründe değerlendirilen pratisyen hekimler, görev aldıkları bölgelere ve görev sürelerine göre maaş alırlar. Pratisyen hekimlerin Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde meslek hayatlarını sürdürebilmeleri mümkün olur. 2021 pratisyen hekim maaşı minimum 7.000 TL olarak belirlenmiş olup, bölgeden bölgeye ve görev süresine göre bu ücrette artış görülebilir. Pratisyenlere 2 bin 500 TL zam yapılacağı planlandığına göre 2022 yılı için pratisyenlerin bölgelere göre alacağı maaşlar;

-Pratisyen Hekim 1. Bölge 9.500 TL

-Pratisyen Hekim 2. Bölge 9.650 TL

-Pratisyen Hekim 3. Bölge 9.750 TL

-Pratisyen Hekim 4. Bölge 9.900 TL

-Pratisyen Hekim 5. Bölge 10.000 TL

-Pratisyen Hekim 6.Bölge 10.200 TL

-Pratisyen Hekim 7. Bölge 10.450 TL olacaktır.

Sağlık çalışanlarına ne kadar maaş zammı yapılacak? 2022 Uzman Doktor, pratisyen, hemşire maaşları
EKONOMİ
Sağlık çalışanlarına ne kadar maaş zammı yapılacak? 2022 Uzman Doktor, pratisyen, hemşire maaşları

EN DÜŞÜK DOKTOR MAAŞI 2022 NE KADAR?

2020 yılının Ocak ayında yapılan düzenlemeler doğrultusunda kamu ve özel sektör dahil olmak üzere en düşük doktor maaşı 6.163 TL olarak belirlenmiştir. Emekli doktor maaşı 2021 Ocak zammı ile beraber doktorluk mesleğinden emekli olmuş kişilerin maaşlarına da zam yapılmıştır. 2022 yılında en düşük doktor maaşı zam planına göre 11 bin 163 TL olacaktır.

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