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Dünya

29 yıldır dinmeyen acı: Srebrenitsa Soykırımı'nın 14 kurbanı daha toprağa verilecek

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 14 kurban, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

09:55 - 11/07/2024 Perşembe
AA
1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen 14 kurban bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen 14 kurban bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 14 kurban için öğleden sonra cenaze namazı kılınacak.


Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 29. yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek.


Bugün toprağa verilecek kişilerin isimleri şöyle:

"Beriz Mujic, Hamed Salic, Hasib ve Camil Efendic kardeşler, Mehmed Krdzic, Sabrija Omic, Musan Siljkovic, Sakib Harbas, Ahmet Jasarevic, Nevres Salihovic, İbrahim Salkic, Midhat Basic, Hajdin Mustafic, Latif Mandzic."


Srebrenitsa'da ne oldu?


Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.


Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.


Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.


Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükselecek.





#Srebrenitsa
#Bosna Hersek
#soykırım
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