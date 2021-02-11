​54 senatörden PKK ve FETÖ’ye destek

ABD Senatosu’nda 50’den fazla senatör, yeni Başkan Joe Biden’a bir mektup göndererek, Türkiye’yi kötüledi. Türkiye’ye baskı yapılması çağrısında bulunan 54 senatör, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’yi ve Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) sahiplendi. Mektupta, “Biden’ın Türkiye’ye karşı insan hakları konusunda daha sert bir tutum izlemesi bekleniyor” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİNİ HAZMEDEMEDİLER

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan Senatör Marco Rubio ve Ron Wyden tarafından hazırlanan mektupta, skandal ithamlarda bulunuldu. Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iç siyasette muhalefeti marjinalleştirdiği, eleştiri yapan basını susturduğu ve gazetecileri tutukladığı gibi iddialara yer verilirken, dış politikada atılan adımlar da eleştirildi. Değişen küresel düzende Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada artan etkisinden rahatsız olan senatörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikasının zaman içinde “kavgacı” bir hal aldığını öne sürdü.

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Marco Rubio

YPG’Yİ KORUDULAR

Senatörlerin mektubu, Türkiye’nin sınırında terör koridoru kurulmasını önlemeye yönelik başlattığı operasyonlardan Batı’nın duyduğu rahatsızlığı da bir kez daha gözler önüne serdi. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yi “DEAŞ’la savaşıyorlardı” sözleriyle korumaya çalışılan mektupta, Türkiye’nin olası dış tehditlere karşı kendini savunmak için aldığı S-400’ler de eleştirildi. Mektupta, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de DEAŞ ile savaşan ABD destekli Kürtlere küstahça saldırdı, tüm uyarılara rağmen Rus hava savunma sistemi S-400’leri satın aldı” ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan’ın yıllardır Ermenistan işgalinde olan Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı operasyona Türkiye’nin verdiği destekten duyulan rahatsızlık da, “Azerbaycan’ı Ermenistan ile toprak anlaşmazlığını çözmek için şiddet kullanmaya teşvik etti” iddialarıyla ortaya konuldu.

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KOL KANAT GERDİLER

Türkiye karşıtı senatörler, ABD’nin FETÖ üyelerini iade etmemesini de örtbas etmeye kalkışarak darbecileri sahiplendi. Türkiye’nin, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu FETÖ’cü teröristleri kaçtıkları ülkelerden iadesini talep etmesini eleştiren senatörler mektupta, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve diğer ülkelere 2016’daki başarısız darbeden sorumlu tuttuğu Türk vatandaşlarını iade etmeleri için baskı kurmaya çalıştı” ifadelerini kullandı. FETÖ’nün ABD’deki en büyük savunucusu Enes Kanter’i de sahiplenen senatörler, Türkiye’nin Kanter’i susturmaya çalıştığını öne sürdü. Mektupta, “Erdoğan hükümeti, ABD’deki NBA oyuncusu Enes Kanter gibi kendisini eleştirenleri susturmaya çalıştı” sözleriyle FETÖ mensuplarına kol kanat gerildi.