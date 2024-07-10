AB temsilcisi Borrell: Srebrenitsa Soykırımı Avrupa tarihinin en karanlık anlarından biri

"Geçmişin yaralarının sarılması için tarihi gerçeklerin kabul edilmesi ve öğretilmesi, kurbanların onurlandırılması ve hatırlanması, halen kayıp olanların kimliklerinin tespit edilmesi ve tüm faillerin adalet önüne çıkarılması gerekmektedir. Bu, soykırıma neden olan nefretin kökleriyle yüzleşmenin anahtarıdır. Uzlaşmaya giden köprüleri birlikte inşa etmeliyiz. Soykırımı inkar edenlere, tarihi yeniden yazmaya çalışanlara ve savaş suçlularını yüceltenlere aramızda yer yoktur."