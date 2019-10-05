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ABD ile Yunanistan'dan skandal Türkiye ve Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'nin faaliyetleri yasa dışı

ABD Dışişler Bakanı Pompeo, "Türkye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez" açıklamasında bulundu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de Türkiye’yi ABD’ye şikayet ederek "Türkiye’nin 7. parselde yaptığı adımlar Kıbrıs’ın ulusal haklarının açıkça ihlalidir ve ABD’nin daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturulması için yardımlarını beklemekteyiz" dedi.

Haber Merkezi IHA Yeni Şafak
Mike Pompeo
Mike Pompeo

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faalyetleriyle ilgili bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'nin faaliyetler yasa dışıdır, kabul edilemez" edilemez dedi.

YUNAN LİDER TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Atina’da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu makamında kabul etti. Mitsotakis’in Türkiye’yi Pompeo’ya şikayet ettiği belirtildi.

  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu makamında kabul eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hakların ihlal edildiği adımlar olmaktadır. Türkiye’nin 7. parselde yaptığı adımlar Kıbrıs’ın ulusal haklarının açıkça ihlalidir ve ABD’nin daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturulması için yardımlarını beklemekteyiz’’ dedi.

Pompeo temasları kapsmaında Atina’da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek ve ABD ile Yunanistan arasındaki Savunma işbirliği anlaşmasının yenilenerek imzalanacak.

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