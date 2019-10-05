ABD ile Yunanistan'dan skandal Türkiye ve Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'nin faaliyetleri yasa dışı ABD Dışişler Bakanı Pompeo, "Türkye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez" açıklamasında bulundu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de Türkiye’yi ABD’ye şikayet ederek "Türkiye’nin 7. parselde yaptığı adımlar Kıbrıs’ın ulusal haklarının açıkça ihlalidir ve ABD’nin daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturulması için yardımlarını beklemekteyiz" dedi.

Haber Merkezi 05 Ekim 2019, 15:03 Son Güncelleme: 05 Ekim 2019, 15:11 IHA Yeni Şafak