ABD'de DeepSeek paniği: Yasaklamak için ilk adım atıldı

ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinden Demokrat Josh Gottheimer ve Cumhuriyetçi Darin LaHood, Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda kullanımının yasaklanması için yasa tasarısı hazırlama kararı aldı. "Çin'in yöntemlerini daha önce TikTok ile görmüştük." diyen Gottheimer, "Bunun tekrarına izin veremeyiz." dedi.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinden Demokrat Josh Gottheimer ve Cumhuriyetçi Darin LaHood, DeepSeek'e ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle adım attı.
Gottheimer'ın internet sitdeesinde yayımlanan yazılı açıklamada, yapay zeka modelinin hassas verileri paylaştığına ilişkin bulguların ortaya çıktığı ifade edildi.
Gottheimer ve LaHood'un hükümete ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımının yasaklanması amacıyla yasa tasarısı hazırladığı kaydedildi.
"Veriler yanlış ellere geçerse..."
"Çin'in yöntemlerini TikTok'ta gördük"
Kanadalı siber güvenlik şirketi Feroot Security, yapay zeka şirketi DeepSeek'in internet sitesindeki giriş sisteminde kullanıcılara ait bazı bilgileri Çin'in telekom şirketi China Mobile'a iletebilecek bilgisayar kodlarını tespit ettiklerini duyurmuştu.
DeepSeek nedir? Neden popüler oldu?
Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.
Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.