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ABD’den DeepSeek’e çip soruşturması

ABD’den DeepSeek’e çip soruşturması

04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek’in Singapur’daki üçüncü taraflar aracılığıyla Nvidia Corp. yarı iletkenlerini satın alarak yapay zeka çiplerinin satışına yönelik kısıtlamalarını aşıp aşmadığını araştırıyor.

Bu ayın başlarında, Çinli girişim DeepSeek, en son açık kaynaklı yapay zekâ modeli R1’i tanıttı. Önceki gün Beyaz Saray'ın yeni "Yapay Zeka ve Kripto Para Yetkilisi" David Sacks, DeepSeek'in ulusal çıkarlara oluşturduğu tehditlerin incelendiğini açıklamıştı. Konuya ilişkin ABD medyasına konuşan bir kaynak, Malezya, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden Çin’e çip kaçakçılığı yapıldığını ve DeepSeek’te de bu çiplerin kullanılmış olabileceğini belirtti.

PENTAGON’A SIZDILAR

Diğer yandan Bloomberg’in haberine göre, birçok ABD savunma personeli, engel getirilmeden önce yapay zekâ sohbet robotunu en az iki gün boyunca kullandı. DISA uzmanları, savunma personelinin DeepSeek’e web tarayıcıları üzerinden doğrudan erişimini ne ölçüde kullandığını değerlendirmeye başladı. DeepSeek’in Apple App Store ve Google Play’de bulunan popüler uygulamaları üzerinden veya şirketin resmî web sitesinden erişildiğinde, kullanıcı verilerinin Çin’deki sunucularda depolandığı ve Çin yasalarına tabi olduğu belirtiliyor.



#DeepSeek
#ABD
#Çin
#Yapay Zeka

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