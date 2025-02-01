ABD’den DeepSeek’e çip soruşturması

Bu ayın başlarında, Çinli girişim DeepSeek, en son açık kaynaklı yapay zekâ modeli R1’i tanıttı. Önceki gün Beyaz Saray'ın yeni "Yapay Zeka ve Kripto Para Yetkilisi" David Sacks, DeepSeek'in ulusal çıkarlara oluşturduğu tehditlerin incelendiğini açıklamıştı. Konuya ilişkin ABD medyasına konuşan bir kaynak, Malezya, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden Çin’e çip kaçakçılığı yapıldığını ve DeepSeek’te de bu çiplerin kullanılmış olabileceğini belirtti.

Diğer yandan Bloomberg’in haberine göre, birçok ABD savunma personeli, engel getirilmeden önce yapay zekâ sohbet robotunu en az iki gün boyunca kullandı. DISA uzmanları, savunma personelinin DeepSeek’e web tarayıcıları üzerinden doğrudan erişimini ne ölçüde kullandığını değerlendirmeye başladı. DeepSeek’in Apple App Store ve Google Play’de bulunan popüler uygulamaları üzerinden veya şirketin resmî web sitesinden erişildiğinde, kullanıcı verilerinin Çin’deki sunucularda depolandığı ve Çin yasalarına tabi olduğu belirtiliyor.