Çin'in son olarak piyasaya sürdüğü yapay zeka modeli DeepSeek-R1 Google ve OpenAI gibi rakiplerini geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu. Son yıllarda yapay zeka kullanımının artmasıyla DeepSeekAI gibi yeni çıkan uygulamalar da ilgi uyandırıyor. İşte DeepSeek ile ilgili merak edileneler...





DEEPSEEK AI NEDİR, NASIL KULLANILIR?





DeepSeek AI, Çin merkezli bir yapay zeka araştırma laboratuvarıdır ve özellikle yapay zeka tabanlı dil modelleri geliştirme alanında uzmanlaşmıştır. Şirketin temel amacı, yapay genel zeka (AGI) geliştirmek ve bu süreçte daha yüksek performanslı, hızlı ve etkili dil modelleri sunmaktır. DeepSeek AI, yapay zeka ve dil işleme teknolojilerini açık kaynak olarak geliştirmesiyle tanınır.





2023 yılında kurulan DeepSeek AI, özellikle matematik, kodlama ve mantıksal düşünme gibi spesifik alanlarda üstünlük sağlamayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, onu yalnızca genel bir dil modeli değil, aynı zamanda teknik uzmanlık gerektiren görevlerde bir çözüm ortağı haline getirir.

DeepSeek-R1’e ve API’sine chat.deepseek.com adresinden erişebilirsiniz. Tabii öncesinde ücretsiz bir hesap açmanız gerekiyor. Daha sonra API, ince ayar ve distilasyon gibi işlevler sunarak geliştiricilere model üzerinde esneklik ve kontrol sağlıyor. DeepSeek ayrıca, 1.5 milyar ila 70 milyar parametre arasında değişen altı distile model yayınladı.





Bu modeller de verimlilik için optimize edilmiş ve OpenAI-o1-mini’ye benzer performans seviyeleri sunduğu iddia ediliyor. Hatta AIME 2024 benchmark testinde %79.8 başarı oranı elde ederek OpenAI-o1-1217’yi geride bıraktı. Nitekim bizim detaylı testlerimizde de sonuçlar bunu destekliyor. Matematik, kod oluşturma ve muhakeme gibi görevlerde oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyuyor.





DEEPSEEK'İN KURUCUSU KİM?





Şirketin kurucusu 1985 doğumlu Liang Wenfeng , Zhejiang Üniversitesi’nden elektronik ve bilgi mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri sahibi. Şirketi, 10 milyon yuan (1,4 milyon dolar) kayıtlı sermayeyle kurdu.





DEEPSEEK, CHATGPT'Yİ GERİDE BIRAKTI!





Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesinin ardından küresel çip şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.





Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği şirketin DeepSeek-R1 modelinin, 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklandı.





Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirilen yapay zeka modeli dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ 'DEEPSEEK' İLE SARSILDI





Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüş kaydedildi.





Çinli girişimin, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısının derinleşmesine yol açtı.





Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.





Çin'in düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırdı.





Analistler, DeepSeek'in daha düşük maliyetli bir alternatif sunarak Batılı şirketlerin yapay zekaya yaptıkları yatırım ve harcama düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırdığını belirtti.





Haftanın ilk işlem gününde, TSİ 17.35 itibarıyla teknoloji şirketlerinin hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3'ün üzerinde geriledi.





ABD'li çip devi Nvidia'nin hisselerindeki kayıp yüzde 11'i aşarken, Broadcom'un hisseleri yüzde 12'nin üzerinde düştü.





Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8'in, Advanced Micro Devices (AMD) ile Applied Materials'ın hisseleri yüzde 5'in ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.





Tayvanlı yarı iletken üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) hisselerindeki değer kaybı yüzde 9'u aşarken, Arm'ın hisselerindeki düşüş yüzde 8'in üzerine çıktı.





Yapay zekaya büyük yatırım yapan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Amazon ve Meta'nın hisseleri de yüzde 2'yi aşkın geriledi.





Yapay zeka sunucu üreticileri Dell Technologies ve Super Micro Computer'ın hisselerinde de yüzde 7'nin üzerinde düşüş kaydedildi.





Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği şirketin DeepSeek-R1 modelinin, 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklanmıştı.











