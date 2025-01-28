Çin'den ABD'ye yeni şok: Silikon Vadisi'ne DeepSeek darbesi

Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek R1 ve arama motoru Baidu'nun elde ettiği başarılar, teknoloji devlerinin tahtını sarstı. OpenAI, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin hisselerinde sert düşüşler görüldü.
ABD'nin yaptırımlarına rağmen Çinli şirketlerin adımları yapay zekada rekabeti kızıştırdı. Ocak ayında piyasaya sürülen Çinli yapay zeka asistan uygulaması DeepSeek'in R1 modelinin kısa sürede elde ettiği başarı Silikon Vadisi'nde şok etkisi yarattı. Apple'ın mağazasında zirveye yerleşen DeepSeek, son yapay zeka modelinin düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirildiği bildirilmişti. DeepSeek, 671 milyar parametreli bir modeli eğitmek için 2048 adet Nvidia H800 ve sadece 5,6 milyon dolar kullandığını açıklamıştı. Girişim, bu rakamın OpenAI ve Google'ın benzer büyüklükteki modelleri eğitmek için harcadığı miktarın çok altında olduğunu ifade etti.
DEVLERİN HAKİMİYETİ SARSILACAK
Diğer Çinli teknoloji şirketi Baidu'nun üretken yapay zeka platformu Wenku ise 40 milyon ödeme yapan kullanıcıya ulaştı. Çinli şirketlerin hamleleri OpenAI, Google ve Meta gibi ABD'li devlerin hakimiyetinin sarsılacağına dair beklentileri güçlendirdi. ABD teknoloji endeksi Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. yapay zeka çipleri ve ekipmanları sağlayan Japon şirketlerinin hisselerinde ciddi kayıplar yaşandı. Advantest’in hisseleri yüzde 7,99, Tokyo Electron yüzde 3,94 düştü. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Stargate adında 500 milyar dolarlık yapay zeka projesini duyurmuştu. Girişimin OpenAI, Oracle ve SoftBank tarafından oluşturulacağı açıklanmıştı.