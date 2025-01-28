Çin'den ABD'ye yeni şok: Silikon Vadisi'ne DeepSeek darbesi

ABD'nin yaptırımlarına rağmen Çinli şirketlerin adımları yapay zekada rekabeti kızıştırdı. Ocak ayında piyasaya sürülen Çinli yapay zeka asistan uygulaması DeepSeek'in R1 modelinin kısa sürede elde ettiği başarı Silikon Vadisi'nde şok etkisi yarattı. Apple'ın mağazasında zirveye yerleşen DeepSeek, son yapay zeka modelinin düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirildiği bildirilmişti. DeepSeek, 671 milyar parametreli bir modeli eğitmek için 2048 adet Nvidia H800 ve sadece 5,6 milyon dolar kullandığını açıklamıştı. Girişim, bu rakamın OpenAI ve Google'ın benzer büyüklükteki modelleri eğitmek için harcadığı miktarın çok altında olduğunu ifade etti.