Suudi Arabistan’da füze alarmı: Riyad ve Hamis Muşayt hedef alındı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt vilayetini balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Turki el-Maliki, “Savunma sistemleri, Husi teröristler tarafından atılan iki balistik füzeyi Hamis Muşayt vilayeti semalarında tespit edip etkisiz hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Turki el-Maliki, bir diğer paylaşımında ise Husilerin, başkent Riyad’ı seyir füzesiyle hedef aldığını kaydetti. Turki el-Maliki, "Husi teröristler tarafından atılan bir seyir füzesi Riyad semalarında tespit edilip etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.

Tümgeneral Turki el-Maliki ayrıca Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanlığı'na bağlı ‘AH-6i’ tipi keşif helikopterinin Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti. Maliki, kazada helikopterin hava mürettebatını oluşturan 2 subayın hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünya

Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde erken uyarı sistemleri devrede

Dünya

Husilerden Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'na saldırı: Beş ölü