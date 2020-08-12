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Dünya Trump salgın dinlemiyor Okullar yüz yüze eğitime açılmalı
AMERİKA

ABD'de koronavirüs: Trump okulların açılmasında ısrarcı

Trump salgın dinlemiyor: Okullar yüz yüze eğitime açılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkedeki okulların sonbahar döneminde yüz yüze eğitime açılması gerektiği yönündeki ısrarını sürdürerek, öğrencilerin gün aşırı okula gitmesi fikrini "saçma" bulduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, beraberinde Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos ile Beyaz Saray'da okulların açılmasına yönelik düzenlenen etkinliğe katıldı.

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  • Okulların yüz yüze eğitime açılması gerektiği konusunda ısrarını sürdüren Trump, bazı eyaletlerin öğrencilerin gün aşırı ya da haftanın belirli günlerinde okula gelmesini öngören sistemlerini de eleştirdi.

Trump, "Çocukların gün aşırı okula gitmesi konsepti saçma. Öyle değil mi? Çocuklar okula gidecekse, gitsin" değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimini evde sürdüren öğrencileri evinin bodrumundan bilgisayara bakarak oturan başkan adayına benzetti

Demokrat rakibi Joe Biden'ın Kovid-19 salgını sürecinde sürekli evinin bodrum katından yayınlara katılmasına ve dışarıdaki etkinliklere katılmamasına da atıfta bulunan Trump, "Eğitimini izolasyon içinde sürdüren öğrenciler, evinin bodrumunda bilgisayarına bakarak oturan bir başkanlık adayı gibidir" dedi.

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  • ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması gerektiğini vurgulayarak, okulların açılması için Kongreden 105 milyar dolar fon beklediklerini vurguladı.
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