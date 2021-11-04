Dünya ABDden PKKya50 TIR silah daha
ORTADOĞU

ABD’den PKK’ya 50 TIR silah daha

Türkiye’nin Suriye’ye yapacağı olası harekat öncesi bölge hareketlendi. Rus Hava Kuvvetleri, Tel Temr’den Ayn İsa’ya kadar olan kasabalarda hava ve kara askeri manevra ve tatbikatlarını artırırken, ABD terör örgütü YPG’ye 50 TIR’lık lojistik malzeme gönderdi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
ABD’den PKK’ya 50 TIR silah daha
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ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait ilk 50 TIR’lık konvoy terör örgütü PKK kontrolündeki Kamışlı kentine girdi. Bu gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki son görüşmenin ardından geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı üzerinden Kamışlı’ya ulaşan konvoyda lojistik malzeme yüklü 50 tırın bulunduğu belirtildi.

ABD’nin silah dolu TIR’larınKamışlı’ya gönderildi
ABD’nin silah dolu TIR’larınKamışlı’ya gönderildi

İDLİB’E GİRERİZ TEHDİDİ

Esad cephesinden de Türkiye’ye yönelik yeni bir tehdit mesajı geldi. Suriye Ulusal Uzlaşı Merkezi mensubu Ömer Rahmun, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine harekât başlatması durumunda Suriye ordusunun İdlib’de iki aşamalık bir operasyon yürüteceğini söyledi. Rahmun, “Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye’nin askeri harekâtı başladığı anda, ilk aşamada Cebel ez-Zaviye, Cisr eş-Şuğur, El Gab ile M4 karayolu ve onun 8 kilometre kuzeyi kurtarılacak” dedi.

1000 ASKER ALACAKLAR

Suriye rejiminin 25. Özel Görev Gücü Tümeni’ne İdlip ve çevresine konuşlandırılmak üzere 1000 asker alınacağı duyuruldu. Gençlerin alımı için Lazkiye, Humus, Hama ve Şam valiliklerinin her birinde dört yeni işe alım ofisi açıldı. Bölümün güvenlik ofisleri, yeni gönüllülerin maaşını ayda 45 dolar olacak ve Hama’daki kamplarda 15 günlük bir eğitime tabi tutulacaklar. Yerel haber kaynakları Hama’daki kamplarda eskiden sivil olan 550 kişinin eğitiminin tamamlandığını duyurdu.

Suriye milli ordusu hazır

  • Suriye Milli Ordusu komutanlarından Abdülselam Abdürezzak harekat için hazır olduklarını açıkladı. Abdürezzak şunları kaydetti: “Tel Rıfat ve Ayn el-Arab (Kobani) bölgeleri, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu için stratejik hedefler teşkil ediyor. PKK’ya karşı operasyon için Türk askeri yetkililerle düzenli olarak görüşmeler gerçekleşiyor. Ancak bu görüşmeler harekat bölgelerinde gerçekleşiyor.”
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PKK’ya operasyon ABD’yi rahatsız etti

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