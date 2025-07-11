ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan çarpıcı açıklamalar: ABD'nin YPG'ye hükümet kurma borcu yok, tek yapıya girecekler

"Bu, Suriye'de özgür bir Kürdistan kurulacağına dair bir işaret değil. Ayrı bir SDG devleti ya da ayrı bir Alevi, Yahudi devleti kurulacağı anlamına gelmiyor. Suriye var ve burada bir oluşum meydana geliyor. Suriye'nin kendi anayasası ve parlamentosu olacak."