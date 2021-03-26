​ABD’nin hasta adamı

ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık seçimleri öncesi başlayan sağlık durumuna ilişkin tartışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Çarşamba günü Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i ülkenin Meksika sınırındaki göçmen akını ile ilgilenmesi ve ilgili ülkeler ile çalışmaları yürütmesi için görevlendirmesine ilişkin Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda, imzaladığı karar metnine ilişkin, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain’a “Ron, bunları kime veriyorum?” diye sormasıyla panik yaşandı. Klain, medya mensuplarından toplantının yapıldığı salonu hemen terk etmelerini istedi. Kamera görüntülerinde Biden’ın etrafına boş gözlerle bakması dikkat çekti.

‘RÜZGAR’ DÜŞÜRDÜ

Ancak bu Biden’ın ilk vukuatı değil. ABD Başkanı geçtiğimiz hafta da uçağa binerken merdivenlerde ardı ardına üç kez takılarak, düşme tehlikesi yaşadı ve Beyaz Saray durumu “rüzgardan oldu” sözleriyle geçiştirmeye çalıştı. Biden’ın selefi Donald Trump da hadiseyi “Düşmesini bekliyordum.” sözleriyle yorumladı.

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BAŞKAN HARRİS

Mart ayı içinde, ABD’nin aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşma başarısını kutlayan Joe Biden, düzenlenen törende Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i “Başkan Harris” olarak tanımladı. “Başkan Harris ve ben Arizona’daki aşılama merkezinde sanal bir tura çıktığımızda…” diye sözlerine başlayan Biden herkesi şaşırttı. Ülke medyasında kısa süre gündem olsa da bu konuşma üzerinde pek de durulmadı.

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SAVUNMA BAKANINI HATIRLAYAMADI

Biden bir başka etkinlikte, Savunma Bakanlığı’na atadığı General Lloyd Austin’in adını hatırlayamadı. Biden, kendi atadığı bakanın adını hatırlayamayınca, ‘Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general deyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız’ ifadelerini kullanması dikkat çekti.

SENATO İÇİN YARIŞIYORUM

3 Kasım 2020’deki Başkanlık seçimleri öncesi bir etkinliğe katılan Joe Biden’ın katıldığı burada Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu. ABD’de Demokrat başkan adayı Joe Biden Ohio’da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD’nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, “Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu.” ifadelerini kullandı.

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ROMNEY’İ UNUTTU