Dünya ABDnin hasta adamı
AMERİKA

​ABD’nin hasta adamı

ABD’nin hasta adamı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden’ın sağlık sorunları nedeniyle her toplantıda diken üstünde. Son olarak Meksika sınırındaki göçmen akınıyla ilgili belge imzalayan Biden, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain’a “Ron, bunları kime veriyorum?” diye sorunca büyük panik yaşandı. Klain, gazetecilerden hemen salonu terk etmelerini istedi. Biden’ın bu sırada etrafına boş gözlerle bakması dikkatlerden kaçmadı. Dün ilk basın toplantısına çıkan 78 yaşındaki Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde de aday olacağını açıkladı.

Dış Haberler Yeni Şafak
​ABD’nin hasta adamı
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık seçimleri öncesi başlayan sağlık durumuna ilişkin tartışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Çarşamba günü Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i ülkenin Meksika sınırındaki göçmen akını ile ilgilenmesi ve ilgili ülkeler ile çalışmaları yürütmesi için görevlendirmesine ilişkin Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda, imzaladığı karar metnine ilişkin, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain’a “Ron, bunları kime veriyorum?” diye sormasıyla panik yaşandı. Klain, medya mensuplarından toplantının yapıldığı salonu hemen terk etmelerini istedi. Kamera görüntülerinde Biden’ın etrafına boş gözlerle bakması dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü
OYNAT 00:26
ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü
ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine seyahati öncesi uçağa bindiği sırada merdivenlerde sendeleyerek düştü. ABD tarihinin en yaşlı başkanı unvanına sahip olan Biden, geçtiğimiz yıllarda da benzer şekilde düşmüş ve ayağını kırmıştı.

‘RÜZGAR’ DÜŞÜRDÜ

  • Ancak bu Biden’ın ilk vukuatı değil. ABD Başkanı geçtiğimiz hafta da uçağa binerken merdivenlerde ardı ardına üç kez takılarak, düşme tehlikesi yaşadı ve Beyaz Saray durumu “rüzgardan oldu” sözleriyle geçiştirmeye çalıştı. Biden’ın selefi Donald Trump da hadiseyi “Düşmesini bekliyordum.” sözleriyle yorumladı.

Trump kafa buldu: Bunu bekliyordum
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BAŞKAN HARRİS

Mart ayı içinde, ABD’nin aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşma başarısını kutlayan Joe Biden, düzenlenen törende Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i “Başkan Harris” olarak tanımladı. “Başkan Harris ve ben Arizona’daki aşılama merkezinde sanal bir tura çıktığımızda…” diye sözlerine başlayan Biden herkesi şaşırttı. Ülke medyasında kısa süre gündem olsa da bu konuşma üzerinde pek de durulmadı.

SAVUNMA BAKANINI HATIRLAYAMADI

  • Biden bir başka etkinlikte, Savunma Bakanlığı’na atadığı General Lloyd Austin’in adını hatırlayamadı. Biden, kendi atadığı bakanın adını hatırlayamayınca, ‘Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general deyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız’ ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ABD Başkanı Biden cümle kuramayınca gazeteciler salondan çıkarıldı
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ABD Başkanı Biden cümle kuramayınca gazeteciler salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin sorularını cevaplarken duraksadı ve cümlesini tamamlayamadı. Bunun üzerine Biden'in ekibi duruma müdahale ederek gazetecileri toplantı salonundan tahliye etti.

SENATO İÇİN YARIŞIYORUM

3 Kasım 2020’deki Başkanlık seçimleri öncesi bir etkinliğe katılan Joe Biden’ın katıldığı burada Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu. ABD’de Demokrat başkan adayı Joe Biden Ohio’da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD’nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, “Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu.” ifadelerini kullandı.

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ROMNEY’İ UNUTTU

  • Biden’ın yine seçim çalışmaları için Ohio’ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney’in adını hatırlayamaması da sağlık sorunu mu var sorusunu gündeme getirdi. O dönem konuyu gündeme taşıyan Trump, “Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney’in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım.” eleştirisinde bulundu.
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