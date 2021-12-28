Dünya ABDye yaklaşık 1450 Afgan çocuk aileleri olmadan tahliye edildi
AMERİKA

ABD'ye yaklaşık 1450 Afgan çocuk aileleri olmadan tahliye edildi

Taliban'ın geçen ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD'ye tahliye edilen 100 binden fazla Afgan'ın arasında ailesi olmayan bin 450 çocuğun bulunduğu ortaya çıktı. Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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Haber Merkezi AA
ABDye yaklaşık 1450 Afgan çocuk aileleri olmadan tahliye edildi
Arşiv

Taliban'ın geçen ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afgan vatandaşı ABD'ye tahliye edildi. Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan tahliye edilen yaklaşık bin 450 çocuk bulunduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık bin 450 çocuk aileleri olmadan bu ülkeye geldi.

Yetkililer, tahliye edilen çocukların bir kısmının sponsorlarla ve ABD'deki diğer akrabaları ile yaşadığını, yaklaşık 250 çocuğun ise hala devlet gözetiminde olduğunu belirtti.

Afganlar askeri uçaklarla ABD'ye götürüldü.
Afganlar askeri uçaklarla ABD'ye götürüldü.

Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Çocukların bir kısmı kaos ortamında yapılan tahliyeler sırasında ailelerinden ayrılmış, bazı aileler ise Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik terör saldırısında hayatını kaybetmişti.

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