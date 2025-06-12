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Altın Kart başvuruları açıldı: Yalnızca 5 milyon dolar ödeyenler sahip olabilecek

Altın Kart başvuruları açıldı: Yalnızca 5 milyon dolar ödeyenler sahip olabilecek

10:2312/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trump’tan “Altın Kart” hamlesi: Bekleme listesi açıldı
Trump’tan “Altın Kart” hamlesi: Bekleme listesi açıldı

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek gelirli yabancı yatırımcılara Amerikan vatandaşlığına hızlı geçiş imkânı tanıyan "Altın Kart" vizesi için başvuruların başladığını duyurdu. Trump, bu yeni uygulamanın halihazırda yürürlükte olan yatırımcı vizesi programının yerini alabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, varlıklı yabancılara ABD vatandaşlığına hızlı bir geçiş sağlamayı amaçlayan Altın Kart vizesi için kayıtların açıldığını duyurdu. Başkan, bu programın mevcut yatırımcı vizesi programının yerini alabileceğini öne sürdü. Trump daha önce 5 milyon dolar ödeyenlerin Altın Kart vizesine sahip olabileceğini belirtmişti.


Altın Kart başvuruları açıldı


Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, bu özel vizeye sahip olmak isteyenlerin en az 5 milyon dolar ödeme yapması gerektiğini vurgulamıştı. Yeni başvuru sürecine dair detayları ise kişisel sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştı.


Paylaşımında, "Trump Kartı" ismini taşıyan resmi internet sitesine bağlantı veren Trump, programa gösterilen ilginin büyük olduğunu ileri sürerek, “Binlerce kişi arayıp programa nasıl katılabileceklerini soruyor” dedi. Mesajının sonunda ise dikkat çekici bir not düştü: “BEKLEME LİSTESİ ŞİMDİ AÇIK.”



#altın kart
#altın kart vizesi
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