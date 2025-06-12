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Brent petrolün varili 68,78 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 68,78 dolardan işlem görüyor

10:2012/06/2025, Perşembe
AA
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Brent petrol fiyatları.
Brent petrol fiyatları.

Küresel enerji piyasalarında Brent türü ham petrolün varil fiyatı 68,78 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,40 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 68,78 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,60 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecine ilişkin belirsizler etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'nun
"tehlikeli bir yer haline gelebileceği"
gerekçesiyle bölgede bulunan bazı ABD'li personelin tahliye edileceğini bildirdi.
Trump, Washington'da basına yaptığı değerlendirmede, bölgedeki gerilimin azaltılmasına ilişkin, İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunu yineleyerek,
"Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz"
dedi.

Bu açıklamalar arz kesintisi ihtimaline yönelik endişeleri artırsa da Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, 12 Haziran'da İran ile doğrudan müzakerelere başlanacağını duyurması, piyasada tansiyonun düşebileceği iyimserliğini güçlendirerek fiyatların yönünü aşağıya çevirdi.

Bunun yanı sıra ABD'de ham petrol üretiminin arttığına işaret eden veriler, arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde günlük ham petrol üretiminin 20 bin varil artarak 13 milyon 428 bin varile çıktığını bildirdi.

EIA'nın Haziran 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,14 doların direnç, 64,80 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.​​​​



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