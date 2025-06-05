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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

16:375/06/2025, Perşembe
AA
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 31 Mayıs ile biten haftada 247 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.


Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 247 bine çıktı.


Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ekim 2024'ün ilk haftasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.


Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 236 bin olması yönündeydi.


İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 240 binden 239 bine revize edildi.


Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin 500 artarak 235 bine çıktı.


Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Mayıs ile biten haftada 3 bin azalışla 1 milyon 904 bine geriledi.



#ABD
#Çalışma Bakanlığı
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