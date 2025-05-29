ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi artarak 240 bine çıktı.

Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısına yönelik piyasa beklentisi 229 bin olması yönündeydi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 17 Mayıs ile biten haftada 26 bin artışla 1 milyon 919 bine ulaştı. Bu değer, Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.