Yeni para birimi geliyor: Adı 'eko'

Tuggar, "Şu an itibarıyla hiçbir ülke bu kriterleri tam anlamıyla yerine getirebilmiş değil. Örneğin, Nijerya bu nedenle makroekonomik reformlara yönelmiş durumda. Bu kriterlere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bir süreçtir, devam ediyor." ifadelerini kullandı.