Yeni para birimi geliyor: Adı 'eko'

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), uzun süredir gündemde olan ortak para birimi "eko"nun hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Tuggar, "eko"nun benimsenmesinin halen devam eden bir süreç olduğunu ancak bölgesel ekonomik entegrasyon açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Tuggar, bölgesel ekonomik bütünleşme açısından tek para biriminin yanı sıra ortak pazar ve gümrük birliği oluşturulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.
ECOWAS'ın 50. yılı vesilesiyle düzenlenen kutlamalara da değinen Tuggar, bu etkinliğin sadece bir yıl dönümü kutlaması olmadığını aynı zamanda ECOWAS'ın temel ilkelerine olan bağlılığın yeniden teyit edilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.
ECOWAS liderleri, 2019'da "eko"nun bölgesel para birimi olarak kullanılmasını kararlaştırmıştı ancak siyasi ve ekonomik nedenler, uygulamaya geçilmesini geciktirdi. 2023 yılında düzenlenen ECOWAS Zirvesi'nde de "eko"nun benimsenmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıştı.