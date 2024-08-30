Gana Cumhurbaşkanı'ndan bölgesel istikrar için 'acil kuvvet' çağrısı

Solo Buradaydı isimli YouTube yayıncısı Türkiye'ye 3 bin 217 kilometre uzaklıktaki Etiyopya'nın Harar bölgesinde ziyaret ettiği kabilelere Türkiye'yi sorunca şaşırtıcı bir cevap aldı. Türkiye'den kilometrelerce uzakta yaşayan insanlar Türkiye'yi Kurban Bayramı zamanı ve insani yardım çalışmaları kapsamında yapılan yardımlardan tanıdıklarını ifade etti. Kabileden birisi ise "Buraya geliyorsun burada televizyon yok telefon yok ama onlar Türkiye'yi biliyorlar. Neden? İşte iyilikten abi" cevabını verdi.