Afrika'da üç ülkeden konfederasyon olma kararı: Resmen harekete geçtiler

Nijer, Burkina Faso ve Mali, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılarak yeni bir ittifak kurma yolunda resmi adımlar attı.

Üç ülke konfederasyon kurmak için resmi imzaları attı

Üç ülke konfederasyon kurmak için resmi imzaları attı

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi.

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi.

Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı.