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Afrika'da üç ülkeden konfederasyon olma kararı: Resmen harekete geçtiler

ECOWAS'tan ayrılma kararı alan Nijer, Mali ve Burkina Faso, Sahel Devletleri İttifakı (AES) adıyla bir konfederasyon kurmalarına olanak sağlayan ortak bildiriyi imzaladı.

07:49 - 7/07/2024 Pazar
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Nijer Mali ve Burkina Faso konfederasyon kurma kararı
Nijer Mali ve Burkina Faso konfederasyon kurma kararı

Nijer, Burkina Faso ve Mali, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılarak yeni bir ittifak kurma yolunda resmi adımlar attı.


Üç ülke konfederasyon kurmak için resmi imzaları attı


Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran 3 ülke, ilk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenledi.


Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçildi.


ECOWAS'a kapıları kapattılar


Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.


Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı.


Traore, Sahel Devletleri Konfederasyonu sayesinde de bağımsızlıklarını pekiştireceklerini kaydetti.


Toplam nüfusu 72 milyonu bulan söz konusu 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.


Ne olmuştu?


Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.


Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.





#ECOWAS
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#Burkina Faso
#Afrika
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