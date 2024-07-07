Afrika'da üç ülkeden konfederasyon olma kararı: Resmen harekete geçtiler

Nijer, Burkina Faso ve Mali, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılarak yeni bir ittifak kurma yolunda resmi adımlar attı.
Üç ülke konfederasyon kurmak için resmi imzaları attı
Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran 3 ülke, ilk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenledi.
Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçildi.
ECOWAS'a kapıları kapattılar
Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı.
Traore, Sahel Devletleri Konfederasyonu sayesinde de bağımsızlıklarını pekiştireceklerini kaydetti.
Toplam nüfusu 72 milyonu bulan söz konusu 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.
Ne olmuştu?
Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.
Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.