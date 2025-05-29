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Otomotiv devi 1,1 milyon aracını geri çağırıyor: Çarpışma riski

Otomotiv devi 1,1 milyon aracını geri çağırıyor: Çarpışma riski

09:0729/05/2025, Perşembe
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ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 1,1 milyon aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin 2021-2025 yıllarında üretilen belirli modeldeki araçlarını geri çağırdığı bildirildi.

FORD 2025

ÇARPIŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bir yazılım hatasının, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.


Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 1 milyon 75 bin 299 olduğu aktarıldı.


Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.


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