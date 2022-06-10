Dünya Belçika mahkemesi PKKyı terör örgütü saymadı
AVRUPA

Belçika mahkemesi PKK'yı terör örgütü saymadı

Belçika temyiz mahkemesi, PKK'yı terör örgütü saymadı, teröre finansman sağlayan kişiye sığınma hakkı verilebileceğine karar verdi.

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Belçika mahkemesi PKKyı terör örgütü saymadı
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Belçika'da iddianameleri incelemekle görevli Brüksel Alt Mahkemesi (Eyalet temyiz mahkemesi), terör örgütü PKK üyelerine yönelik bir davada sanıkların terörizmle yargılanamayacağına hükmetti ve Federal Savcılık İddianamesi'ne ilişkin takipsizlik kararı verdi.

  • Bu, daha önce örgüt ile ilgili Belçika'da benzer doğrultuda alınan üçüncü karar oldu. Cuma günü görülen dava sonucunda PKK faaliyetlerine katılmak ve örgüt içerisinde farklı pozisyonlarda görev ifa etmek gibi suçlardan 35 sanık ve bir şirket hakkındaki davanın terör kapsamında görülemeyeceği karara bağlanmış oldu.

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜ'

  • Karar sonrası Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe "Belçika, Türkiye'nin önemli bir ortağıdır ve öyle kalacak. Belçika devletinin şu anki pozisyonu iyi bilinmektedir: PKK terörist bir örgüttür" şeklinde açıklama yaptı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre,

    Malherbe, 2017'de aynı davada, savcılığın, istinaf mahkemesinin kovuşturmazlık ile sonuçlanan ilk kararına karşı da temyiz başvurusunda bulunulduğunu hatırlattı.

TERÖRİSTLERİN DOSYASI KABARIK

Sanıklar hakkındaki iddianamede birçok suçlama yer alıyor:

Terör örgütü üyeliği Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden kopartıp Belçika, Yunanistan ve Irak'taki kamplarda terör eğitimi vermek. Sahte evrak düzenlemek, haraç toplamak.

Ortadoğu'da turist kaçırmak.

Terör propagandası yapmak. Örgütü finanse etmek.

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Terör örgütü PKK şüphelisi Tekirdağ'da yakalandı
OYNAT 00:28
Terör örgütü PKK şüphelisi Tekirdağ'da yakalandı
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kadın, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen R.T'nin Kapaklı ilçesinde olduğu bilgisi üzerine, çalışma başlattı. Ekipler R.T'yi örgüt üyesi bir kişinin yakınlarıyla görüştükten sonra ilçeden ayrılırken otoban gişelerinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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