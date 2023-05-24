Belçika'da alçak provokasyon: HDP'liler Cumhur İttifakı müşahitlerine saldırdı

CHP’nin 14 Mayıs gecesi başta Millet İttifakı seçmenleri olma üzere tüm Türkiye’yi nasıl manipüle ettiğinin ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ’ın insanların gözlerinin içine baka baka “ Kazanıyoruz , öndeyiz ” şeklinde yalanlar söylediklerinin bir delili daha ortaya çıktı. Ona geçmeden önce süreci özetlemem gerekiyor. İlk delil CHP’nin elde ettiği seçim sonuçlarını abonelerine servis eden Tuncay Özkan’ ın kontörlündeki ANKA ’nın 15 Mayıs’ta yayınladığı veri tablosuydu aslında. Tam 98 satırlık