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Dünya

Belçika'da alçak provokasyon: HDP'liler Cumhur İttifakı müşahitlerine saldırdı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin sonlarına yaklaşıldığı sırada HDP müşahitlerinin bulunduğu grup, diğer sandık müşahitlerine saldırdı.

07:23 . 24/05/2023 Çarşamba
AA
Brüksel'de HDP müşahitleri diğer sandık müşahitlerine saldırdı

Brüksel'de HDP müşahitleri diğer sandık müşahitlerine saldırdı

Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda yerel saatle 21.00 sularında HDP sandık müşahitleri ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçti.


Görgü tanıkları, HDP sandık müşahitleri ve saldırgan grubun bir kadın sandık görevlisine sözlü saldırıda bulunarak küfrettiğini, bunun üzerine diğer müşahitlerin ve seçmenlerin de tepki gösterdiğini aktardı.

Kavgacı tutumunu sürdüren grup, müşahitlere ve oy kullanmak üzere orada bulunan seçmenlere demir çubuklar ve sandalyelerle saldırdı.

Saldırıda iki seçmen yaralandı.


Yaralılardan, başına demir çubukla darbe alan bir seçmen hastaneye kaldırıldı.

Olaylardan sonra Brüksel'deki Expo alanına gelen polis, iki grubu ayırdı. Yaralı seçmen hastanede müşahede altında tutulurken oy verme işleminin yapıldığı binaya girişler kapatıldı.




#Belçika
#pkk
#SEÇİM
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