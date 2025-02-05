Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump Filistinlilerin 'geçici olarak' başka yerlere yerleştirilmesinde kararlı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesinden kastının "geçici olarak yerleştirme" olduğunu savunan Beyaz Saray, Filistinlilerin daha sonra kendi evlerine dönmeleri konusunda ise bir taahhütte bulunmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme planına dair açıklamalarına "açıklık" getirdi.

ABD'li sözcü, Filistinlilerin Gazze'den başka yerlere "geçici olarak" yerleştirilmesinin söz konusu olduğunu vurguladı ancak Filistinlilerin Gazze yeniden inşa edildikten sonra evlerine geri dönmeleri konusundaki soruları yanıtsız bıraktı.

Leavitt, "Başkan'ın Gazze'nin yeniden inşası ve orada bulunanların geçici olarak başka yerlere yerleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu teyit edebilirim." dedi.

Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi yerlere geçici mi yoksa kalıcı mı yerleştirileceğine ilişkin ısrarlı sorulara yanıt veren Leavitt, "geçici yeniden yerleştirme" ifadesini kullandı.

Leavitt, "Burası bir yıkım alanı. Su yok, elektrik yok. Başkan, bu kişilerin barış içinde yaşamasını istiyor. Bu çok cesur yeni planla bunu yapmaya kararlı." diye konuştu.

Öte yandan Leavitt, Trump'ın Gazze'ye asker gönderme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirterek, Trump'ın dünkü ifadelerinin bir "taahhüt" olmadığını kaydetti.





Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yeniden yerleştirme planı

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.



